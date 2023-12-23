Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Серия B
Катанцаро - Брешиа
Катанцаро - Брешиа: обзор матча 23 декабря 2023
Катанцаро
23.12.2023, суббота, 17:00
Италия. Серия В, 18 тур
2 : 3
Завершен
Брешиа
10'
G. Ambrosino
13'
Я. Вандепутте
47'
Б. Бьярнасон
58'
Д. Бизоли
90+1'
Ф. Бианки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Катанцаро - Брешиа
90'
+7
Желтая карточка
Д. Бизоли
90'
+5
Замена
А. Папетти
️️️️
Л. Дикман
90'
+2
Желтая карточка
Д. Ольцер
90'
+1
ГОЛ! 2:3!
Ф. Бианки
Замена
S. Pontisso
️️️️
L. Verna
85'
85'
Замена
Ф. Бианки
️️️️
Д. Боррелли
81'
Замена
Д. Ольцер
️️️️
Б. Бьярнасон
Замена
Л. Д'Андреа
️️️️
Т. Бьяши
76'
Желтая карточка
М. Стоппа
72'
Замена
М. Стоппа
️️️️
G. Ambrosino
64'
Замена
Э. Бриньола
️️️️
D. Sounas
63'
58'
ГОЛ! 2:2!
Д. Бизоли
Пас отдал
Д. Боррелли
50'
Желтая карточка
Л. Дикман
47'
ГОЛ! 2:1!
Б. Бьярнасон
Пас отдал
Л. Дикман
46'
Замена
Г. Мончини
️️️️
Н. Галацци
46'
Замена
F. Paghera
️️️️
М. Мангравити
ГОЛ! 2:0!
Я. Вандепутте
Пас отдал
Т. Бьяши
13'
ГОЛ! 1:0!
G. Ambrosino
Пас отдал
Я. Вандепутте
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катанцаро
1
Andrea Fulignati
ВР
14
Стефано Скогнамилло
ЦЗ
23
Nicolò Brighenti
(К)
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
27
Яри Вандепутте
ЛВ
77
Панос Кацерис
ЦП
8
Андреа Гьон
ЦП
8
L. Verna
ЦФ
24
D. Sounas
ЦФ
14
Томмазо Бьяши
ЦФ
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Брешиа
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
25
Димитри Бизоли
(К)
ЦЗ
51
Андреа Кистана
ЦЗ
26
Massimo Bertagnoli
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
25
Николас Галацци
АП
24
Лоренцо Дикман
ЦФ
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
28
Davide Adorni
ЦФ
17
Александр Джаллоу
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Катанцаро
99
Edoardo Borrelli
ВР
16
Andrea Sala
ВР
44
Кевин Миранда
ЦЗ
5
Димо Крастев
ЦП
20
Simone Pontisso
ЦП
14
Marco Pompetti
ЦП
16
Лука Д'Андреа
АП
14
Андреа Оливери
ПВ
19
Маттео Стоппа
ЦФ
18
Mario Situm
ЦФ
17
Энрико Бриньола
ЦФ
Брешиа
12
Simone Cortese
ВР
66
Андреа Папетти
ЦЗ
39
Michele Besaggio
ЦП
72
Джакомо Ольцер
ЦП
21
Riccardo Fogliata
ЦП
4
Fabrizio Paghera
ЦП
3
Matthieu Huard
ЦФ
31
Matteo Ferro
ЦФ
9
Флавио Бианки
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
3-2-1-4
1
14
Скогнамилло
23
32
Крайнц
77
Кацерис
8
Гьон
27
Вандепутте
8
70
14
Бьяши
24
2-3-1-4
22
Андреначчи
25
Бизоли
51
Кистана
26
8
Бьярнасон
24
Мангравити
25
Галацци
17
Джаллоу
28
29
Боррелли
24
Дикман
8
20
20
8
14
Бьяши
16
Д'Андреа
16
Д'Андреа
14
Бьяши
70
19
Стоппа
19
Стоппа
70
24
17
Бриньола
17
Бриньола
24
24
Дикман
66
Папетти
66
Папетти
24
Дикман
8
Бьярнасон
72
Ольцер
72
Ольцер
8
Бьярнасон
24
Мангравити
4
4
24
Мангравити
29
Боррелли
9
Бианки
9
Бианки
29
Боррелли
25
Галацци
11
Мончини
11
Мончини
25
Галацци
Остались в запасе
Катанцаро
Брешиа
99
Edoardo Borrelli
ВР
16
Andrea Sala
ВР
44
Кевин Миранда
ЦЗ
5
Димо Крастев
ЦП
14
Marco Pompetti
ЦП
14
Андреа Оливери
ПВ
18
Mario Situm
ЦФ
12
Simone Cortese
ВР
39
Michele Besaggio
ЦП
21
Riccardo Fogliata
ЦП
3
Matthieu Huard
ЦФ
31
Matteo Ferro
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Остались в запасе
99
Edoardo Borrelli
ВР
16
Andrea Sala
ВР
44
Кевин Миранда
ЦЗ
5
Димо Крастев
ЦП
14
Marco Pompetti
ЦП
14
Андреа Оливери
ПВ
18
Mario Situm
ЦФ
Остались в запасе
12
Simone Cortese
ВР
39
Michele Besaggio
ЦП
21
Riccardo Fogliata
ЦП
3
Matthieu Huard
ЦФ
31
Matteo Ferro
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Статистика матча Катанцаро - Брешиа
1
3
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
3
Нарушения
12
18
Офсайды
0
2
Количество передач
599
281
Сейвы
3
3
Точность передач %
84
70
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Катанцаро
Италия. Серия В, 14 тур
Катанцаро
- : -
30.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 13 тур
Юве Стабиа
1 : 3
24.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
3 : 1
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Катанцаро
1 : 1
31.10.2026
Падова
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Информация о матче
Главный судья:
Марко Пиччинини
Стадион:
Stadio Nicola Ceravolo, Catanzaro
Новости команд
Все
Катанцаро
Брешиа
Защитник сборной Италии перешел из клуба Серии B к вице-чемпиону страны
19 августа
Определилась третья команда, вышедшая в Серию А
30 мая
Итальянский клуб может вернуться в Серию A спустя 43 года
21 мая
Итальянский клуб в 4-й раз за 11 лет вышел в Серию A
9 мая
Гвардиола посетил матч итальянской Серии С
22 февраля
Защитник сборной Италии перешел из клуба Серии B к вице-чемпиону страны
19 августа
Определилась третья команда, вышедшая в Серию А
30 мая
Итальянский клуб может вернуться в Серию A спустя 43 года
21 мая
Итальянский клуб в 4-й раз за 11 лет вышел в Серию A
9 мая
«Милан» купил 19-летнего хавбека у «Вероны»
3 февраля
Гвардиола посетил матч итальянской Серии С
22 февраля
«Брешиа» уволила Филиппо Индзаги с поста главного тренера
2022.03.24 08:56
Официально: «Милан» выкупил Тонали
2021.07.08 19:32
3
«Милан» договорился с «Брешией» о выкупе Тонали
2021.07.05 23:00
Филиппо Индзаги возглавил «Брешию» из Серии Б
2021.06.09 13:46
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+