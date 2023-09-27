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Расписание матчей
Италия. Серия B
Катанцаро - Циттаделла
Катанцаро - Циттаделла: обзор матча 27 сентября 2023
Катанцаро
27.09.2023, среда, 21:30
Италия. Серия В, 7 тур
1 : 1
Завершен
Циттаделла
26'
А. Доннарумма (П)
3'
Л. Кариссони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Катанцаро - Циттаделла
88'
Желтая карточка
С. Бранка
87'
Замена
Э. Бальдини
️️️️
A. Magrassi
86'
Замена
Э. Корнвиг
️️️️
Д. Каррьеро
77'
Замена
A. Tessiore
️️️️
А. Вита
Замена
Л. Д'Андреа
️️️️
Т. Бьяши
73'
Замена
П. Иеммелло
️️️️
А. Доннарумма
59'
Замена
М. Стоппа
️️️️
D. Sounas
59'
45'
+3
Желтая карточка
А. Сальви
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Доннарумма
26'
Пенальти не реализован!
А. Доннарумма
22'
3'
ГОЛ! 0:1!
Л. Кариссони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катанцаро
1
Andrea Fulignati
ВР
3
Davide Veroli
ЦЗ
23
Nicolò Brighenti
ЦЗ
14
Стефано Скогнамилло
ЦЗ
77
Панос Кацерис
ЦП
8
Андреа Гьон
ЦП
24
D. Sounas
ЦФ
8
L. Verna
ЦФ
27
Яри Вандепутте
ЦФ
99
Альфредо Доннарумма
ЦФ
14
Томмазо Бьяши
ЦФ
Циттаделла
13
Эльхан Кастрати
ВР
4
Маттео Анжели
ЦЗ
2
Алессандро Сальви
ЦЗ
24
Лоренцо Кариссони
ЦЗ
26
Никола Паван
ОП
16
Алессио Вита
ЦП
23
Симоне Бранка
ЦП
20
Джузеппе Каррьеро
ЦП
19
Claudio Cassano
ЦФ
9
Andrea Magrassi
ЦФ
45
Tommy Maistrello
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Катанцаро
16
Andrea Sala
ВР
99
Edoardo Borrelli
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
5
Димо Крастев
ЦП
14
Андреа Оливери
ЦП
20
Simone Pontisso
ЦП
19
Маттео Стоппа
ЦП
16
Лука Д'Андреа
АП
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
17
Энрико Бриньола
ЦФ
32
Cristiano Belpanno
ЦФ
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Циттаделла
78
Лука Маниеро
ВР
15
Доменико Фраре
ЦЗ
98
Federico Giraudo
ЦЗ
28
Alessio Rizza
ЦЗ
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
18
Andrea Tessiore
ЦП
21
Nicholas Saggionetto
ЦП
27
Андреа Данци
ЦП
5
Валерио Мастрантонио
ЦП
8
Filippo Pittarello
ЦФ
92
Энрико Бальдини
ЦФ
3-2-5
1
3
23
14
Скогнамилло
77
Кацерис
8
Гьон
8
14
Бьяши
99
Доннарумма
27
Вандепутте
24
3-1-3-3
13
Кастрати
4
Анжели
2
Сальви
24
Кариссони
26
Паван
16
Вита
23
Бранка
20
Каррьеро
45
9
19
24
19
Стоппа
19
Стоппа
24
14
Бьяши
16
Д'Андреа
16
Д'Андреа
14
Бьяши
99
Доннарумма
9
Иеммелло
9
Иеммелло
99
Доннарумма
20
Каррьеро
8
Корнвиг
8
Корнвиг
20
Каррьеро
16
Вита
18
18
16
Вита
9
92
Бальдини
92
Бальдини
9
Остались в запасе
Катанцаро
Циттаделла
16
Andrea Sala
ВР
99
Edoardo Borrelli
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
5
Димо Крастев
ЦП
14
Андреа Оливери
ЦП
20
Simone Pontisso
ЦП
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
17
Энрико Бриньола
ЦФ
32
Cristiano Belpanno
ЦФ
78
Лука Маниеро
ВР
15
Доменико Фраре
ЦЗ
98
Federico Giraudo
ЦЗ
28
Alessio Rizza
ЦЗ
21
Nicholas Saggionetto
ЦП
27
Андреа Данци
ЦП
5
Валерио Мастрантонио
ЦП
8
Filippo Pittarello
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Остались в запасе
16
Andrea Sala
ВР
99
Edoardo Borrelli
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
5
Димо Крастев
ЦП
14
Андреа Оливери
ЦП
20
Simone Pontisso
ЦП
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
17
Энрико Бриньола
ЦФ
32
Cristiano Belpanno
ЦФ
Остались в запасе
78
Лука Маниеро
ВР
15
Доменико Фраре
ЦЗ
98
Federico Giraudo
ЦЗ
28
Alessio Rizza
ЦЗ
21
Nicholas Saggionetto
ЦП
27
Андреа Данци
ЦП
5
Валерио Мастрантонио
ЦП
8
Filippo Pittarello
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Статистика матча Катанцаро - Циттаделла
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Катанцаро
Италия. Серия В, 14 тур
Катанцаро
- : -
30.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 13 тур
Юве Стабиа
1 : 3
24.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
3 : 1
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Катанцаро
1 : 1
31.10.2026
Падова
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Циттаделла
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Циттаделла
3 : 1
09.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Фрозиноне
1 : 1
04.05.2025
Циттаделла
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Реджана 1919
2 : 1
25.04.2025
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