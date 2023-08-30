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Расписание матчей
Италия. Серия B
Катанцаро - Специя
Катанцаро - Специя: обзор матча 30 августа 2023
Катанцаро
30.08.2023, среда, 21:30
Италия. Серия В, 3 тур
3 : 0
Завершен
Специя
52'
Т. Бьяши
59'
Д. Николау (АГ)
73'
M. Pompetti
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Катанцаро - Специя
90'
+6
Желтая карточка
Б. Дронговски
Красная карточка
А. Оливери
90'
+4
Замена
L. Verna
️️️️
А. Гьон
79'
Замена
А. Доннарумма
️️️️
Т. Бьяши
79'
ГОЛ! 3:0!
M. Pompetti
73'
72'
Замена
Т. Ципот
️️️️
М. Антонуччи
72'
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
С. Бастони
Замена
Л. Д'Андреа
️️️️
П. Иеммелло
70'
Замена
M. Pompetti
️️️️
S. Pontisso
69'
64'
Замена
Ф. Пио Эспозито
️️️️
Л. Моро
Замена
А. Оливери
️️️️
D. Sounas
62'
60'
Замена
Р. Кроллис
️️️️
Р. Куда
60'
Замена
Ш. Журковски
️️️️
Ф. Бандинелли
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Д. Николау
59'
ГОЛ! 1:0!
Т. Бьяши
Пас отдал
П. Иеммелло
52'
44'
Желтая карточка
Ф. Бандинелли
Желтая карточка
С. Скогнамилло
31'
29'
Желтая карточка
К. Амьен-Аду
20'
Пенальти не реализован!
Л. Моро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катанцаро
1
Andrea Fulignati
ВР
14
Стефано Скогнамилло
ЦЗ
23
Nicolò Brighenti
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
8
Андреа Гьон
ЦП
20
Simone Pontisso
ЦП
27
Яри Вандепутте
ЦФ
24
D. Sounas
ЦФ
14
Томмазо Бьяши
ЦФ
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
18
Mario Situm
ЦФ
Специя
1
Бартломей Дронговски
ВР
5
Лукас Мюль
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
10
Симоне Бастони
ЦП
80
Рашид Куда
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
9
Лука Моро
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Катанцаро
16
Andrea Sala
ВР
3
Davide Veroli
ЦЗ
5
Димо Крастев
ЦП
14
Marco Pompetti
ЦП
77
Панос Кацерис
ЦП
14
Андреа Оливери
ЦП
19
Маттео Стоппа
ЦП
16
Лука Д'Андреа
АП
99
Альфредо Доннарумма
ЦФ
8
L. Verna
ЦФ
17
Энрико Бриньола
ЦФ
10
Alessio Curcio
ЦФ
Специя
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
36
Pietro Calzolari
ЦП
15
Niccolò Pietra
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
3-2-5
1
14
Скогнамилло
23
32
Крайнц
8
Гьон
20
24
18
9
Иеммелло
14
Бьяши
27
Вандепутте
3-1-4-2
1
Дронговски
98
Амьен-Аду
43
Николау
5
Мюль
94
Эспозито
80
Куда
23
Бандинелли
29
Кассата
10
Бастони
16
Антонуччи
9
Моро
20
14
14
20
24
14
Оливери
14
Оливери
24
9
Иеммелло
16
Д'Андреа
16
Д'Андреа
9
Иеммелло
14
Бьяши
99
Доннарумма
99
Доннарумма
14
Бьяши
8
Гьон
8
8
8
Гьон
10
Бастони
8
Моутинью
8
Моутинью
10
Бастони
23
Бандинелли
14
Журковски
14
Журковски
23
Бандинелли
16
Антонуччи
11
Ципот
11
Ципот
16
Антонуччи
9
Моро
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
9
Моро
80
Куда
99
Кроллис
99
Кроллис
80
Куда
Остались в запасе
Катанцаро
Специя
16
Andrea Sala
ВР
3
Davide Veroli
ЦЗ
5
Димо Крастев
ЦП
77
Панос Кацерис
ЦП
19
Маттео Стоппа
ЦП
17
Энрико Бриньола
ЦФ
10
Alessio Curcio
ЦФ
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
36
Pietro Calzolari
ЦП
15
Niccolò Pietra
ЦП
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
16
Andrea Sala
ВР
3
Davide Veroli
ЦЗ
5
Димо Крастев
ЦП
77
Панос Кацерис
ЦП
19
Маттео Стоппа
ЦП
17
Энрико Бриньола
ЦФ
10
Alessio Curcio
ЦФ
Остались в запасе
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
36
Pietro Calzolari
ЦП
15
Niccolò Pietra
ЦП
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Катанцаро - Специя
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Катанцаро
Италия. Серия В, 14 тур
Катанцаро
- : -
30.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 13 тур
Юве Стабиа
1 : 3
24.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
3 : 1
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Катанцаро
1 : 1
31.10.2026
Падова
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
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