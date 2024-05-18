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Расписание матчей
Италия. Серия B
Катанцаро - Брешиа
Катанцаро - Брешиа: обзор матча 18 мая 2024
Катанцаро
18.05.2024, суббота, 21:30
Италия. Серия В, 1/4 финала
4 : 2
Завершен
Брешиа
26'
П. Иеммелло
90+6'
А. Доннарумма
105'
Э. Бриньола
120+2'
П. Иеммелло
8'
Н. Галацци
52'
Г. Мончини
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Катанцаро - Брешиа
ГОЛ! 4:2!
П. Иеммелло
Пас отдал
А. Доннарумма
120'
+2
Замена
A. Sala
️️️️
A. Fulignati
118'
ГОЛ! 3:2!
Э. Бриньола
Пас отдал
П. Иеммелло
105'
99'
Замена
P. Amiamo Nuamah
️️️️
Н. Галацци
ГОЛ! 2:2!
А. Доннарумма
Пас отдал
А. Оливери
90'
+6
Желтая карточка
П. Иеммелло
90'
+4
85'
Замена
А. Папетти
️️️️
Б. Бьярнасон
Замена
Э. Бриньола
️️️️
Я. Вандепутте
82'
Замена
L. Verna
️️️️
S. Pontisso
71'
Замена
М. Стоппа
️️️️
D. Sounas
71'
Замена
А. Доннарумма
️️️️
Т. Бьяши
71'
67'
Желтая карточка
Г. Мончини
67'
Замена
T. Van De Looi
️️️️
F. Paghera
67'
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
Ф. Бианки
67'
Замена
Д. Ольцер
️️️️
Г. Мончини
Замена
А. Оливери
️️️️
D. Veroli
61'
Желтая карточка
С. Скогнамилло
60'
52'
ГОЛ! 1:2!
Г. Мончини
ГОЛ! 1:1!
П. Иеммелло
Пас отдал
Т. Бьяши
26'
8'
ГОЛ! 0:1!
Н. Галацци
Пас отдал
Г. Мончини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катанцаро
1
Andrea Fulignati
ВР
23
Nicolò Brighenti
ЦЗ
14
Стефано Скогнамилло
ЦЗ
4
Matias Antonini
ЦЗ
3
Davide Veroli
ЦЗ
27
Яри Вандепутте
ЛВ
10
Якопо Петриччионе
ОП
20
Simone Pontisso
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
(К)
ЦФ
24
D. Sounas
ЦФ
14
Томмазо Бьяши
ЦФ
Брешиа
19
Лука Леццерини
ВР
51
Андреа Кистана
ЦЗ
25
Димитри Бизоли
(К)
ЦЗ
4
Fabrizio Paghera
ЦП
39
Michele Besaggio
ЦП
25
Николас Галацци
АП
24
Лоренцо Дикман
ЦФ
28
Davide Adorni
ЦФ
17
Александр Джаллоу
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
9
Флавио Бианки
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Катанцаро
16
Andrea Sala
ВР
99
Edoardo Borrelli
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
44
Кевин Миранда
ЦЗ
14
Marco Pompetti
ЦП
14
Андреа Оливери
ПВ
19
Маттео Стоппа
ЦФ
8
L. Verna
ЦФ
17
Энрико Бриньола
ЦФ
99
Альфредо Доннарумма
ЦФ
Брешиа
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
66
Андреа Папетти
ЦЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
6
Tom Van De Looi
ЦП
26
Massimo Bertagnoli
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
72
Джакомо Ольцер
ЦП
29
Patrick Amiamo Nuamah
ЦП
21
Riccardo Fogliata
ЦП
31
Matteo Ferro
ЦФ
3
Matthieu Huard
ЦФ
4-1-1-1-3
1
23
4
3
14
Скогнамилло
10
Петриччионе
20
27
Вандепутте
14
Бьяши
24
9
Иеммелло
2-2-1-5
19
Леццерини
51
Кистана
25
Бизоли
4
39
25
Галацци
24
Дикман
9
Бианки
11
Мончини
17
Джаллоу
28
1
16
16
1
3
14
Оливери
14
Оливери
3
24
19
Стоппа
19
Стоппа
24
20
8
8
20
27
Вандепутте
17
Бриньола
17
Бриньола
27
Вандепутте
14
Бьяши
99
Доннарумма
99
Доннарумма
14
Бьяши
Бьярнасон
66
Папетти
66
Папетти
Бьярнасон
4
6
6
4
9
Бианки
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
9
Бианки
11
Мончини
72
Ольцер
72
Ольцер
11
Мончини
25
Галацци
29
29
25
Галацци
Остались в запасе
Катанцаро
Брешиа
99
Edoardo Borrelli
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
44
Кевин Миранда
ЦЗ
14
Marco Pompetti
ЦП
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
93
Мохаммед Фарес
ЛП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
26
Massimo Bertagnoli
ЦП
21
Riccardo Fogliata
ЦП
31
Matteo Ferro
ЦФ
3
Matthieu Huard
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Остались в запасе
99
Edoardo Borrelli
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
44
Кевин Миранда
ЦЗ
14
Marco Pompetti
ЦП
Остались в запасе
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
93
Мохаммед Фарес
ЛП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
26
Massimo Bertagnoli
ЦП
21
Riccardo Fogliata
ЦП
31
Matteo Ferro
ЦФ
3
Matthieu Huard
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Статистика матча Катанцаро - Брешиа
2
1
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
6
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Нарушения
20
10
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
4
1
Матчи команд
Катанцаро
Италия. Серия В, 14 тур
Катанцаро
- : -
30.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 13 тур
Юве Стабиа
1 : 3
24.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
3 : 1
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Катанцаро
1 : 1
31.10.2026
Падова
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Информация о матче
Главный судья:
Симоне Содза
Стадион:
Stadio Nicola Ceravolo, Catanzaro
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