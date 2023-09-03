Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Серия B
Лекко - Катанцаро
Лекко - Катанцаро: обзор матча 03 сентября 2023
Лекко
03.09.2023, воскресенье, 19:30
Италия. Серия В, 4 тур
3 : 4
Завершен
Катанцаро
64'
A. Novakovich
83'
A. Caporale
90+2'
U. Eusepi
31'
П. Иеммелло
56'
Я. Вандепутте
86'
L. Verna
88'
А. Доннарумма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лекко - Катанцаро
ГОЛ! 3:4!
U. Eusepi
Пас отдал
Ф. Лепоре
90'
+2
88'
ГОЛ! 2:4!
А. Доннарумма
Пас отдал
M. Pompetti
86'
ГОЛ! 2:3!
L. Verna
Желтая карточка
А. Серсанти
85'
Замена
U. Eusepi
️️️️
A. Novakovich
85'
ГОЛ! 2:2!
A. Caporale
Пас отдал
Л. Ди Стефано
83'
80'
Замена
M. Pompetti
️️️️
D. Sounas
68'
Замена
Л. Д'Андреа
️️️️
Т. Бьяши
68'
Замена
А. Доннарумма
️️️️
П. Иеммелло
ГОЛ! 1:2!
A. Novakovich
Пас отдал
Ф. Лепоре
64'
Замена
M. Tordini
️️️️
L. Giudici
58'
58'
Замена
L. Verna
️️️️
S. Pontisso
56'
ГОЛ! 0:2!
Я. Вандепутте
Пас отдал
D. Sounas
Замена
Д. Тенкоранг
️️️️
Д. Крочата
46'
Замена
Л. Ди Стефано
️️️️
L. Pinzauti
46'
Замена
А. Серсанти
️️️️
А. Ионицэ
46'
Желтая карточка
Д. Крочата
38'
31'
ГОЛ! 0:1!
П. Иеммелло
Пас отдал
Я. Вандепутте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лекко
1
Riccardo Melgrati
ВР
4
Vedran Celjak
ЦЗ
17
Alessandro Caporale
ЦЗ
6
Alessandro Bianconi
ЦЗ
6
Luca Giudici
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
96
Giorgio Galli
ЦП
32
Франко Лепоре
ЦФ
18
Lorenzo Pinzauti
ЦФ
9
Andrija Novakovich
ЦФ
Главный тренер
Лучано Фоски
Катанцаро
1
Andrea Fulignati
ВР
23
Nicolò Brighenti
ЦЗ
14
Стефано Скогнамилло
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
8
Андреа Гьон
ЦП
20
Simone Pontisso
ЦП
14
Томмазо Бьяши
ЦФ
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
24
D. Sounas
ЦФ
27
Яри Вандепутте
ЦФ
18
Mario Situm
ЦФ
Лекко
22
Umberto Saracco
ВР
12
Luca Bonadeo
ВР
20
Francesco Donati
ЦЗ
68
Brayan Boci
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
16
Джошуа Тенкоранг
ЦП
5
Алессандро Серсанти
ЦП
73
Лоренцо Ди Стефано
ЦФ
11
Mattia Tordini
ЦФ
9
Umberto Eusepi
ЦФ
10
Luca Scapuzzi
ЦФ
Катанцаро
16
Andrea Sala
ВР
99
Edoardo Borrelli
ВР
44
Кевин Миранда
ЦЗ
3
Davide Veroli
ЦЗ
77
Панос Кацерис
ЦП
14
Marco Pompetti
ЦП
19
Маттео Стоппа
ЦП
5
Димо Крастев
ЦП
16
Лука Д'Андреа
АП
17
Энрико Бриньола
ЦФ
99
Альфредо Доннарумма
ЦФ
8
L. Verna
ЦФ
3-4-3
1
4
17
6
6
21
Крочата
96
17
Ионицэ
9
18
32
Лепоре
3-2-5
1
23
14
Скогнамилло
32
Крайнц
8
Гьон
20
14
Бьяши
18
27
Вандепутте
24
9
Иеммелло
21
Крочата
16
Тенкоранг
16
Тенкоранг
21
Крочата
17
Ионицэ
5
Серсанти
5
Серсанти
17
Ионицэ
18
73
Ди Стефано
73
Ди Стефано
18
6
11
11
6
9
9
9
9
24
14
14
24
14
Бьяши
16
Д'Андреа
16
Д'Андреа
14
Бьяши
9
Иеммелло
99
Доннарумма
99
Доннарумма
9
Иеммелло
20
8
8
20
Остались в запасе
Лекко
Катанцаро
22
Umberto Saracco
ВР
12
Luca Bonadeo
ВР
20
Francesco Donati
ЦЗ
68
Brayan Boci
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
10
Luca Scapuzzi
ЦФ
Главный тренер
Лучано Фоски
16
Andrea Sala
ВР
99
Edoardo Borrelli
ВР
44
Кевин Миранда
ЦЗ
3
Davide Veroli
ЦЗ
77
Панос Кацерис
ЦП
19
Маттео Стоппа
ЦП
5
Димо Крастев
ЦП
17
Энрико Бриньола
ЦФ
Остались в запасе
22
Umberto Saracco
ВР
12
Luca Bonadeo
ВР
20
Francesco Donati
ЦЗ
68
Brayan Boci
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
10
Luca Scapuzzi
ЦФ
Остались в запасе
16
Andrea Sala
ВР
99
Edoardo Borrelli
ВР
44
Кевин Миранда
ЦЗ
3
Davide Veroli
ЦЗ
77
Панос Кацерис
ЦП
19
Маттео Стоппа
ЦП
5
Димо Крастев
ЦП
17
Энрико Бриньола
ЦФ
Главный тренер
Лучано Фоски
Статистика матча Лекко - Катанцаро
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Лекко
Италия. Серия В, 38 тур
Лекко
2 : 3
10.05.2024
Модена
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
4 : 1
05.05.2024
Лекко
Италия. Серия В, 36 тур
Лекко
0 : 1
01.05.2024
Сампдория
Италия. Серия В, 35 тур
Парма
4 : 0
27.04.2024
Лекко
Италия. Серия В, 34 тур
Лекко
1 : 2
20.04.2024
Венеция
Катанцаро
Италия. Серия В, 14 тур
Катанцаро
- : -
30.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 13 тур
Юве Стабиа
1 : 3
24.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
3 : 1
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Катанцаро
1 : 1
31.10.2026
Падова
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Новости команд
Все
Лекко
Катанцаро
Защитник сборной Италии перешел из клуба Серии B к вице-чемпиону страны
19 августа
Определилась третья команда, вышедшая в Серию А
30 мая
Итальянский клуб может вернуться в Серию A спустя 43 года
21 мая
Итальянский клуб в 4-й раз за 11 лет вышел в Серию A
9 мая
«Милан» купил 19-летнего хавбека у «Вероны»
3 февраля
Итальянский клуб попробует подписать Черышева зимой
2024.01.03 10:53
Черышев может перейти из «Венеции» в другой итальянский клуб
2023.12.14 21:46
2
Защитник сборной Италии перешел из клуба Серии B к вице-чемпиону страны
19 августа
Определилась третья команда, вышедшая в Серию А
30 мая
Итальянский клуб может вернуться в Серию A спустя 43 года
21 мая
Итальянский клуб в 4-й раз за 11 лет вышел в Серию A
9 мая
«Милан» купил 19-летнего хавбека у «Вероны»
3 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+