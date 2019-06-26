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Лоренцо Мельгарехо
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Как сыграют «Спартак», «Динамо», «Краснодар»? Смотрите матчи РПЛ бесплатно с бонусом в 17000 рублей
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Лоренцо Мельгарехо - статьи
#25 | Полузащитник
Имя
Лоренцо
Фамилия
Мельгарехо
Состав
Без клуба
Родной город
Лома Гранде
Гражданство
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
10 августа 1990 (32 года)
Рост
178
Вес
70
Стоимость:
€ 2,50
млн
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26.06.2019 23:22
И что теперь, какие легионеры уедут из РПЛ?
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Неожиданный прогресс Мельгарехо.
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09.04.2017 21:00
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05.12.2016 11:55
Траоре, Сонг, Мельгарехо и еще 7 кандидатов на «Золотую урну» в России
В Италии ежегодно вручают приз «Золотая урна» худшему футболисту чемпионата в году. Там лауреатами становились Ривалдо, Адриано, Вьери и другие знаменитости. РФПЛ готовит достойный ответ.
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24.10.2016 23:25
Мельгарехо, Майкон, Мак, опять судьи и другие герои и антигерои 11-го тура РФПЛ
Победу «Локо» над ЦСКА принес едва вышедший на поле игрок, «Спартак» в Екатеринбурге спас критикуемый всеми парагваец, а судейские скандалы возобновились с новой силой. Герои и антигерои, цифры, факты и все голы – в обзоре 11-го тура чемпионата России от «Бомбардира».
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22.10.2016 21:15
Липпи возглавил сборную Китая. Муса впервые забил за «Лестер». Дайджест событий дня
«Спартак» выиграл у «Урала». Иньеста получил тяжелую травму. Дрогба выписали штраф от МЛС. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
1
16.05.2016 20:55
«Ростов» завоевал путевку в Лигу чемпионов, «Спартак» и «Зенит» сыграют в Лиге Европы. Ключевые события 29-го тура РФПЛ
Два пенальти и множество карточек в Петербурге. «Анжи» выбрался из зоны вылета. «Амкар» сохранил место в РФПЛ. «Бомбардир» показывает все голы 29-го тура РФПЛ.
14
13.05.2016 09:35
«У нас не получилось с «Кубанью». Деньгами займутся юристы». Побег Селезнева и еще 5 странных поступков «Кубани»
«Кубань» продолжает удивлять. Перед самым ответственным моментом сезона из клуба уходит ведущий форвард Евгений Селезнев. История настолько мутная, что даже расставание с Андреем Аршавиным не удивляет. «Бомбардир» рассказывает о других причудах краснодарцев.
5
08.02.2016 23:25
Аллегри возглавит «Челси». «Спартак» подписал Мельгарехо. Дайджест событий дня
«Динамо» будет бороться за Кубок. Коэнтрау получил ужасную травму. «Лестер» улучшил предложение по Мусе. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
1
08.02.2016 18:10
Семь ударов Мельгарехо, которые соблазнили «Спартак»
«Спартак» все-таки договорился о трансфере полузащитника «Кубани» Лоренцо Мельгарехо. «Бомбардир» показывает, почему «красно-белые» так хотели подписать 25-летнего игрока.
05.02.2016 23:17
Тейшейра выбрал Китай. Бенитес близок к возвращению в «Валенсию». Дайджест событий дня
«Реал» может вернуть Морату. Мельгарехо обойдется «Спартаку» в 4,5 миллиона евро. Фред дисквалифицирован за допинг. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
27.01.2016 01:20
«Ливерпуль» с трудом вышел в финал Кубка Лиги. Жирков и Кокорин станут игроками «Зенита». Дайджест событий дня
Жервиньо перебрался в Китай. Адебайор возвращается в большой футбол в «Кристал Пэлас». «Кубань» не хочет продавать Мельгарехо. «Бомбардир» собирает новости дня в одном материале.
18.01.2016 00:00
«Зенит» приобрел Маурисио. Моуринью может возглавить «МЮ». Дайджест событий дня
Габулова и Беленова зовут в «Краснодар». «Спартаку» придется переплатить за Мельгарехо. Спаллетти наложил вето на трансферы «Ромы». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
12.01.2016 23:55
«Зенит» хочет подписать Ивановича. Спаллетти возглавит «Рому». Дайджест событий дня
Месси и Гвардиола могут оказаться в «Манчестер Юнайтед». Компани рискует пропустить остаток сезона. Думбия может остаться в ЦСКА. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
1
04.01.2016 23:05
Зидан – новый главный тренер «Реала». Дайджест событий дня
Месси назван лучшим плеймейкером минувшего года. «Милан» подписал контракт с Боатенгом. Кокорин не перейдет в «Арсенал». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
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