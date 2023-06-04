Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Украина. Премьер-лига, 3 тур