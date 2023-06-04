Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Александр Гладкий - статистика

Завершил карьеру
24 августа 1987 (39)
#20 | Нападающий
186 см | 85 кг
Украина
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Черноморец
16
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
89' - 90'
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Черноморец
1 : 3
29.05.2023
Рух
85' - 90'
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Черноморец
0 : 1
20.05.2023
Минай
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Черноморец
1 : 2
07.05.2023
Днепр-1
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Черноморец
3 : 0
03.05.2023
Колос
84' - 90'
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
3 : 1
29.04.2023
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Кривбасс
2 : 3
23.04.2023
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Черноморец
0 : 1
16.04.2023
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Черноморец
2 : 2
02.04.2023
Шахтер
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Черноморец
1 : 1
11.03.2023
Харьков
84' - 90'
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Верес
1 : 3
04.03.2023
Черноморец
89' - 90'
90'
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Рух
2 : 2
07.12.2022
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Черноморец
0 : 1
02.12.2022
Кривбасс
79' - 90'
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Черноморец
0 : 0
25.11.2022
Металлист
46' - 90'
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
2 : 0
14.11.2022
Львов
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Черноморец
0 : 3
06.11.2022
Динамо К
1' - 69'
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Днепр-1
1 : 0
30.10.2022
Черноморец
1' - 90'
43'
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Ворскла
2 : 1
08.10.2022
Черноморец
87' - 90'
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Черноморец
1 : 2
02.10.2022
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Черноморец
1 : 1
04.09.2022
Ингулец
59' - 90'
Главные новости
Орлов сказал, что ему не нравится в «Краснодаре»
18:56
Мбаппе – игроку «Эльче»: «Сын шлюхи, я срал на твою мать»
18:30
6
Реакция Мостового на увольнение Тедеско из «Болоньи»
18:18
1
Аленичев сделал откровенное заявление о «Спартаке»
17:50
6
В КДК объяснили мягкое наказание за хамство Рейса
17:44
5
Стало известно, что будет с Мостовым дальше
17:14
1
«Я должен вернуться в РПЛ, чтобы поднять уровень»: Абаскаль – о назначении в «Факел»
16:49
7
Аленичев прокомментировал возвращение в тульский «Арсенал»
16:23
2
Титов возвращается к тренерской работе
15:50
5
Стало известно наказание Рейсу из ЦСКА за хамское поведение
15:01
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+