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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Харьков
Черноморец - Харьков: обзор матча 11 марта 2023
Черноморец
11.03.2023, суббота, 16:00
Украина. Премьер-лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Харьков
9'
Д. Алефиренко
19'
Б. Вачиберадзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черноморец - Харьков
90'
+3
Желтая карточка
Я. Мартынюк
90'
Желтая карточка
А. Ременюк
87'
Замена
Д. Капинус
️️️️
Р. Русин
Замена
А. Штогрин
️️️️
З. Бадибанга
86'
Замена
С. Политыло
️️️️
О. Кузык
86'
Замена
А. Гладкий
️️️️
Д. Юсов
84'
74'
Замена
А. Ременюк
️️️️
В. Дмитренко
73'
Желтая карточка
И. Курило
66'
Замена
А. Чирук
️️️️
К. Бычек
62'
Желтая карточка
Б. Вачиберадзе
57'
Желтая карточка
М. Жичиков
19'
ГОЛ! 1:1!
Б. Вачиберадзе
Пас отдал
Р. Русин
ГОЛ! 1:0!
Д. Алефиренко
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Дмитрий Непогодов
ВР
13
Владимир Салюк
ЦЗ
29
Лука Гучек
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
27
Александр Васильев
ОП
7
Александр Демченко
ОП
17
Орест Кузык
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
39
Зигуи Бадибанга
ПВ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Харьков
1
Олег Мозиль
ВР
3
Никита Безуглый
ЦЗ
17
Игорь Курило
ЦЗ
23
Михаил Шершень
ЦЗ
29
Максим Жичиков
ПЗ
77
Константин Бычек
ЛВ
22
Владислав Дмитренко
ЛВ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
28
Артем Габелок
ЦП
10
Ростислав Русин
АП
Главный тренер
Эдмар Галовский
Черноморец
71
Valeriy Daskalytsya
ВР
30
Данил Варакута
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
31
Inal Chertkoev
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
10
Родион Плакса
АП
77
Андрей Штогрин
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Харьков
12
Игорь Потимков
ВР
52
Кирилл Иванников
ВР
71
Иван Коваленко
ЛЗ
5
Михаил Рудавский
ЦЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
11
Андрей Ременюк
ЛВ
15
Абдулла Абдуллаев
ЦФ
79
Андрей Чирук
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Непогодов
13
Салюк
29
Гучек
22
Путря
27
Васильев
7
Демченко
17
Кузык
45
Брагару
39
Бадибанга
7
Алефиренко
28
Юсов
4-1-2-3
1
Мозиль
29
Жичиков
17
Курило
23
Шершень
3
Безуглый
9
Мартынюк
8
Вачиберадзе
28
Габелок
77
Бычек
10
Русин
22
Дмитренко
17
Кузык
89
Политыло
89
Политыло
17
Кузык
39
Бадибанга
77
Штогрин
77
Штогрин
39
Бадибанга
28
Юсов
20
Гладкий
20
Гладкий
28
Юсов
10
Русин
2
Капинус
2
Капинус
10
Русин
22
Дмитренко
11
Ременюк
11
Ременюк
22
Дмитренко
77
Бычек
79
Чирук
79
Чирук
77
Бычек
Остались в запасе
Черноморец
Харьков
71
Valeriy Daskalytsya
ВР
30
Данил Варакута
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
31
Inal Chertkoev
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
10
Родион Плакса
АП
Главный тренер
Роман Григорчук
12
Игорь Потимков
ВР
52
Кирилл Иванников
ВР
71
Иван Коваленко
ЛЗ
5
Михаил Рудавский
ЦЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
15
Абдулла Абдуллаев
ЦФ
Главный тренер
Эдмар Галовский
Остались в запасе
71
Valeriy Daskalytsya
ВР
30
Данил Варакута
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
31
Inal Chertkoev
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
10
Родион Плакса
АП
Остались в запасе
12
Игорь Потимков
ВР
52
Кирилл Иванников
ВР
71
Иван Коваленко
ЛЗ
5
Михаил Рудавский
ЦЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
15
Абдулла Абдуллаев
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Эдмар Галовский
Статистика матча Черноморец - Харьков
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Харьков
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кудровка
- : -
30.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Эпицентр
1 : 2
24.10.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Информация о матче
Стадион:
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