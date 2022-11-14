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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Львов
Черноморец - Львов: обзор матча 14 ноября 2022
Черноморец
14.11.2022, понедельник, 15:00
Украина. Премьер-лига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Львов
67'
В. Ермаков
80'
М. Войтиховский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черноморец - Львов
Замена
Е. Селин
️️️️
М. Белый
90'
Замена
О. Кузык
️️️️
М. Брагару
85'
ГОЛ! 2:0!
М. Войтиховский
Пас отдал
И. Путря
80'
Замена
М. Войтиховский
️️️️
К. Кубемба
72'
Замена
З. Бадибанга
️️️️
В. Наумец
72'
ГОЛ! 1:0!
В. Ермаков
Пас отдал
С. Кравченко
67'
63'
Замена
Н. Ныч
️️️️
Б. Крушинский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Дмитрий Непогодов
ВР
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
13
Владимир Салюк
ЦЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
21
Иван Бобко
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
19
Кевин Кубемба
ЦФ
22
Илья Путря
ЦФ
29
Максим Белый
ЦФ
Главный тренер
Юрий Мороз
Львов
31
Александр Ильющенков
ВР
26
Роман Никитюк
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
34
Артем Вовкун
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
76
Михаил Шишка
ОП
33
Артем Мильченко
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
11
Максим Грисьо
ПВ
19
Владислав Бугай
ЦФ
Черноморец
30
Данил Варакута
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
55
Сергей Суханов
ЦЗ
32
Сергей Петько
ЦЗ
28
Реалдо Фили
ЛВ
25
Максим Войтиховский
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
39
Зигуи Бадибанга
ПВ
20
Александр Гладкий
ЦФ
20
Иван Литвиненко
ЦФ
10
Родион Плакса
ЦФ
77
Андрей Штогрин
ЦФ
Львов
55
Иван Пономаренко
ВР
45
Максим Сасовский
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
97
Андрей Якимов
ЦП
27
Виталий Михайлов
ЦП
9
Артур Ременяк
ПВ
15
Назарий Ныч
ЦФ
19
Роман Михайлов
ЦФ
2-3-2-3
1
Непогодов
3
Ермаков
13
Салюк
21
Бобко
89
Политыло
14
Кравченко
9
Наумец
45
Брагару
29
Белый
22
Путря
19
Кубемба
3-3-1-2-1
31
Ильющенков
34
Муравский
34
Вовкун
55
Крушинский
28
Полегенько
76
Шишка
26
Никитюк
33
Мильченко
11
Грисьо
18
Бойко
19
Бугай
29
Белый
33
Селин
33
Селин
29
Белый
19
Кубемба
25
Войтиховский
25
Войтиховский
19
Кубемба
45
Брагару
17
Кузык
17
Кузык
45
Брагару
9
Наумец
39
Бадибанга
39
Бадибанга
9
Наумец
55
Крушинский
15
Ныч
15
Ныч
55
Крушинский
Остались в запасе
Черноморец
Львов
30
Данил Варакута
ВР
55
Сергей Суханов
ЦЗ
32
Сергей Петько
ЦЗ
28
Реалдо Фили
ЛВ
20
Александр Гладкий
ЦФ
20
Иван Литвиненко
ЦФ
10
Родион Плакса
ЦФ
77
Андрей Штогрин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Мороз
55
Иван Пономаренко
ВР
45
Максим Сасовский
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
97
Андрей Якимов
ЦП
27
Виталий Михайлов
ЦП
9
Артур Ременяк
ПВ
19
Роман Михайлов
ЦФ
Остались в запасе
30
Данил Варакута
ВР
55
Сергей Суханов
ЦЗ
32
Сергей Петько
ЦЗ
28
Реалдо Фили
ЛВ
20
Александр Гладкий
ЦФ
20
Иван Литвиненко
ЦФ
10
Родион Плакса
ЦФ
77
Андрей Штогрин
ЦФ
Остались в запасе
55
Иван Пономаренко
ВР
45
Максим Сасовский
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
97
Андрей Якимов
ЦП
27
Виталий Михайлов
ЦП
9
Артур Ременяк
ПВ
19
Роман Михайлов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Мороз
Статистика матча Черноморец - Львов
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Информация о матче
Стадион:
Черноморец
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