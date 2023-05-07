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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Днепр-1
Черноморец - Днепр-1: обзор матча 07 мая 2023
Черноморец
07.05.2023, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 25 тур
1 : 2
Завершен
Днепр-1
53'
Д. Алефиренко
57'
А. Назаренко
82'
А. Довбик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черноморец - Днепр-1
Замена
М. Войтиховский
️️️️
О. Кузык
88'
88'
Замена
Е. Пасич
️️️️
А. Назаренко
86'
Замена
Хайнер
️️️️
В. Адамюк
86'
Замена
Е. Подлепенец
️️️️
А. Гуцуляк
82'
ГОЛ! 1:2!
А. Довбик
Замена
G. Hadida
️️️️
А. Авагимян
82'
76'
Желтая карточка
А. Гуцуляк
Желтая карточка
А. Авагимян
75'
75'
Замена
И. Когут
️️️️
В. Рубчинский
63'
Пенальти не реализован!
А. Довбик
Желтая карточка
А. Васильев
62'
59'
Замена
Пеглоу
️️️️
Д. Бланко
57'
ГОЛ! 1:1!
А. Назаренко
Пас отдал
А. Довбик
ГОЛ! 1:0!
Д. Алефиренко
53'
Желтая карточка
М. Брагару
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
13
Владимир Салюк
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
10
Артур Авагимян
ЛВ
7
Александр Демченко
ОП
27
Александр Васильев
ОП
17
Орест Кузык
ЦП
39
Зигуи Бадибанга
ПВ
45
Максим Брагару
ПВ
44
Evgeny Past
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Днепр-1
25
Владислав Рыбак
ВР
5
Александр Сваток
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
8
Александр Пихаленок
ЦП
8
Руслан Бабенко
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
27
Доминго Бланко
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Черноморец
1
Дмитрий Непогодов
ВР
30
Данил Варакута
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
25
Максим Войтиховский
ЦЗ
91
Евгений Задоя
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
31
Inal Chertkoev
ЦП
23
Guy Hadida
ЦП
77
Андрей Штогрин
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Днепр-1
93
Макс Валеф
ВР
99
Габриэль Гомес
ЦЗ
14
Vitaliy Fedoriv
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
2
Хайнер
ПЗ
7
Пеглоу
ЛВ
25
Игорь Когут
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
42
Евгений Пасич
ПВ
34
Владимир Танчик
ПВ
12
Евгений Подлепенец
ЦФ
3-2-1-3-2
3
Ермаков
13
Салюк
22
Путря
7
Демченко
27
Васильев
17
Кузык
10
Авагимян
39
Бадибанга
45
Брагару
7
Алефиренко
44
2-1-4-2-1
25
Рыбак
5
Сваток
3
Адамюк
5
Сарапий
8
Бабенко
15
Рубчинский
27
Бланко
8
Пихаленок
7
Назаренко
11
Гуцуляк
9
Довбик
17
Кузык
25
Войтиховский
25
Войтиховский
17
Кузык
10
Авагимян
23
23
10
Авагимян
77
Штогрин
77
Штогрин
3
Адамюк
2
Хайнер
2
Хайнер
3
Адамюк
15
Рубчинский
25
Когут
25
Когут
15
Рубчинский
27
Бланко
7
Пеглоу
7
Пеглоу
27
Бланко
7
Назаренко
42
Пасич
42
Пасич
7
Назаренко
11
Гуцуляк
12
Подлепенец
12
Подлепенец
11
Гуцуляк
Остались в запасе
Черноморец
Днепр-1
1
Дмитрий Непогодов
ВР
30
Данил Варакута
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
91
Евгений Задоя
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
31
Inal Chertkoev
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
93
Макс Валеф
ВР
99
Габриэль Гомес
ЦЗ
14
Vitaliy Fedoriv
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
6
Вячеслав Танковский
ЦП
34
Владимир Танчик
ПВ
Главный тренер
Александр Кучер
Остались в запасе
1
Дмитрий Непогодов
ВР
30
Данил Варакута
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
91
Евгений Задоя
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
31
Inal Chertkoev
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Остались в запасе
93
Макс Валеф
ВР
99
Габриэль Гомес
ЦЗ
14
Vitaliy Fedoriv
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
6
Вячеслав Танковский
ЦП
34
Владимир Танчик
ПВ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Александр Кучер
Статистика матча Черноморец - Днепр-1
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Информация о матче
Стадион:
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