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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Металлист
Черноморец - Металлист: обзор матча 25 ноября 2022
Черноморец
25.11.2022, пятница, 14:00
Украина. Премьер-лига, 15 тур
0 : 0
Завершен
Металлист
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черноморец - Металлист
Замена
З. Бадибанга
️️️️
В. Наумец
72'
Замена
А. Гладкий
️️️️
К. Кубемба
46'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Дмитрий Непогодов
ВР
13
Владимир Салюк
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
14
Сергей Кравченко
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
19
Кевин Кубемба
ЦФ
Главный тренер
Юрий Мороз
Металлист
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
27
Владимир Шопин
ЛЗ
22
Егор Клименчук
ЛЗ
2
Александр Мизюк
ЦЗ
11
Егор Картушов
ЛВ
21
Сергей Панасенко
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
17
Егор Демченко
ЦП
12
Евгений Подлепенец
ПВ
12
Орест Костик
ЦФ
9
Максим Прядун
ЦФ
Черноморец
30
Данил Варакута
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
25
Максим Войтиховский
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
32
Сергей Петько
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
10
Родион Плакса
АП
39
Зигуи Бадибанга
ПВ
20
Александр Гладкий
ЦФ
77
Андрей Штогрин
ЦФ
Металлист
23
Александр Рыбка
ВР
31
Богдан Порох
ЦЗ
6
Андрей Ралюченко
ЦП
14
Данил Кныш
ПВ
88
Евгений Рязанцев
ПВ
23
Мирослав Зновенко
ЦФ
3-3-2-2
1
Непогодов
13
Салюк
3
Ермаков
22
Путря
14
Кравченко
89
Политыло
4
Джеймс
9
Наумец
45
Брагару
19
Кубемба
28
Юсов
4-3-2-2
18
Каплиенко
27
Шопин
2
Мизюк
22
Клименчук
21
Панасенко
6
Танковский
17
Демченко
12
Подлепенец
11
Картушов
9
Прядун
12
Костик
9
Наумец
39
Бадибанга
39
Бадибанга
9
Наумец
19
Кубемба
20
Гладкий
20
Гладкий
19
Кубемба
Остались в запасе
Черноморец
Металлист
30
Данил Варакута
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
25
Максим Войтиховский
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
32
Сергей Петько
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
10
Родион Плакса
АП
21
Иван Бобко
ЛВ
77
Андрей Штогрин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Мороз
23
Александр Рыбка
ВР
31
Богдан Порох
ЦЗ
6
Андрей Ралюченко
ЦП
14
Данил Кныш
ПВ
88
Евгений Рязанцев
ПВ
23
Мирослав Зновенко
ЦФ
Остались в запасе
30
Данил Варакута
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
25
Максим Войтиховский
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
32
Сергей Петько
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
10
Родион Плакса
АП
21
Иван Бобко
ЛВ
77
Андрей Штогрин
ЦФ
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
31
Богдан Порох
ЦЗ
6
Андрей Ралюченко
ЦП
14
Данил Кныш
ПВ
88
Евгений Рязанцев
ПВ
23
Мирослав Зновенко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Мороз
Статистика матча Черноморец - Металлист
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Стадион:
Черноморец
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