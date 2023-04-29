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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Черноморец
Заря - Черноморец: обзор матча 29 апреля 2023
Заря
29.04.2023, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 23 тур
3 : 1
Завершен
Черноморец
16'
Э. Герреро
34'
Д. Антюх
79'
Н. Русин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Заря - Черноморец
Замена
В. Погорилый
️️️️
Э. Герреро
90'
89'
Желтая карточка
З. Бадибанга
Замена
П. Полегенько
️️️️
Н. Русин
83'
Замена
К. Дрышлюк
️️️️
Д. Антюх
83'
80'
Замена
С. Политыло
️️️️
А. Васильев
ГОЛ! 3:0!
Н. Русин
Пас отдал
Э. Герреро
79'
78'
Замена
М. Войтиховский
️️️️
А. Авагимян
72'
Замена
А. Штогрин
️️️️
Л. Гучек
64'
Желтая карточка
А. Васильев
Замена
Д. Мишнев
️️️️
С. Булеца
62'
Желтая карточка
М. Имереков
43'
ГОЛ! 2:0!
Д. Антюх
34'
19'
Желтая карточка
А. Авагимян
ГОЛ! 1:0!
Э. Герреро
Пас отдал
В. Бражко
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
44
Арсений Батагов
ОП
6
Владимир Бражко
ОП
28
Евгений Шахов
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Черноморец
1
Дмитрий Непогодов
ВР
29
Лука Гучек
ЦЗ
13
Владимир Салюк
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
10
Артур Авагимян
ЛВ
27
Александр Васильев
ОП
7
Александр Демченко
ОП
17
Орест Кузык
ЦП
39
Зигуи Бадибанга
ПВ
45
Максим Брагару
ПВ
Главный тренер
Роман Григорчук
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
12
Владислав Кучерук
ВР
25
Виталий Мороховец
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
6
Илья Гулько
ОП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
99
Алексей Хахлев
ЦП
21
Денис Нагнойный
АП
88
Владислав Погорилый
ЦФ
11
Денис Почапский
ЦФ
Черноморец
30
Данил Варакута
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
25
Максим Войтиховский
ЦЗ
89
Сергей Политыло
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
31
Inal Chertkoev
ЦП
44
Evgeny Past
ЦФ
77
Андрей Штогрин
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Сапутин
17
Вантух
32
Имереков
91
Бутко
44
Батагов
6
Бражко
28
Шахов
39
Герреро
9
Антюх
10
Булеца
31
Русин
4-2-1-3
1
Непогодов
22
Путря
13
Салюк
3
Ермаков
29
Гучек
27
Васильев
7
Демченко
17
Кузык
45
Брагару
39
Бадибанга
10
Авагимян
31
Русин
28
Полегенько
28
Полегенько
31
Русин
10
Булеца
15
Мишнев
15
Мишнев
10
Булеца
9
Антюх
8
Дрышлюк
8
Дрышлюк
9
Антюх
39
Герреро
88
Погорилый
88
Погорилый
39
Герреро
10
Авагимян
25
Войтиховский
25
Войтиховский
10
Авагимян
27
Васильев
89
Политыло
89
Политыло
27
Васильев
29
Гучек
77
Штогрин
77
Штогрин
29
Гучек
Остались в запасе
Заря
Черноморец
12
Никита Турбаевский
ВР
12
Владислав Кучерук
ВР
25
Виталий Мороховец
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
6
Илья Гулько
ОП
99
Алексей Хахлев
ЦП
21
Денис Нагнойный
АП
11
Денис Почапский
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
30
Данил Варакута
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
91
Евгений Задоя
ЦП
31
Inal Chertkoev
ЦП
44
Evgeny Past
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
12
Никита Турбаевский
ВР
12
Владислав Кучерук
ВР
25
Виталий Мороховец
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
6
Илья Гулько
ОП
99
Алексей Хахлев
ЦП
21
Денис Нагнойный
АП
11
Денис Почапский
ЦФ
Остались в запасе
30
Данил Варакута
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
91
Евгений Задоя
ЦП
31
Inal Chertkoev
ЦП
44
Evgeny Past
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Заря - Черноморец
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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