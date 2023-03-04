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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Верес - Черноморец
Верес - Черноморец: обзор матча 04 марта 2023
Верес
04.03.2023, суббота, 15:00
Украина. Премьер-лига, 16 тур
1 : 3
Завершен
Черноморец
60'
А. Маткобожик
13'
З. Бадибанга
76'
Д. Алефиренко
90+3'
А. Гладкий (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верес - Черноморец
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:3!
А. Гладкий
89'
Замена
А. Гладкий
️️️️
Д. Юсов
Желтая карточка
А. Маткобожик
87'
81'
Замена
А. Демченко
️️️️
О. Кузык
81'
Замена
А. Авагимян
️️️️
С. Политыло
76'
ГОЛ! 1:2!
Д. Алефиренко
73'
Замена
Д. Алефиренко
️️️️
А. Штогрин
Замена
А. Лебеденко
️️️️
С. Шарай
73'
Замена
М. Шестаков
️️️️
Н. Гайдучик
73'
Замена
А. Близниченко
️️️️
В. Дахновский
73'
Желтая карточка
С. Шарай
69'
ГОЛ! 1:1!
А. Маткобожик
60'
Желтая карточка
Д. Кльоц
39'
Желтая карточка
Г. Пасич
24'
13'
ГОЛ! 0:1!
З. Бадибанга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
47
Богдан Когут
ВР
5
Василий Курко
ЦЗ
2
Роман Гагун
ПЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
29
Валерий Кучеров
ОП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
77
Станислав Шарай
ЦП
11
Виталий Дахновский
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
18
Александр Маткобожик
ЦФ
39
Денис Балан
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Черноморец
1
Дмитрий Непогодов
ВР
13
Владимир Салюк
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
27
Александр Васильев
ОП
89
Сергей Политыло
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
39
Зигуи Бадибанга
ПВ
45
Максим Брагару
ПВ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
77
Андрей Штогрин
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Верес
78
Арсений Коркодым
ВР
99
Николай Квасный
ЛЗ
15
Александр Лебеденко
ЦП
7
Андрей Близниченко
ПВ
9
Михаил Шестаков
ЦФ
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
Черноморец
30
Данил Варакута
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
10
Артур Авагимян
ЛВ
7
Александр Демченко
ОП
91
Евгений Задоя
ЦП
10
Родион Плакса
АП
20
Александр Гладкий
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
2-1-3-1-3
47
Когут
5
Курко
2
Гагун
29
Кучеров
11
Пасич
77
Шарай
8
Кльоц
11
Дахновский
39
Балан
18
Маткобожик
89
Гайдучик
2-1-2-2-2
1
Непогодов
22
Путря
13
Салюк
27
Васильев
89
Политыло
17
Кузык
45
Брагару
39
Бадибанга
77
Штогрин
28
Юсов
77
Шарай
15
Лебеденко
15
Лебеденко
77
Шарай
11
Дахновский
7
Близниченко
7
Близниченко
11
Дахновский
89
Гайдучик
9
Шестаков
9
Шестаков
89
Гайдучик
17
Кузык
7
Демченко
7
Демченко
17
Кузык
89
Политыло
10
Авагимян
10
Авагимян
89
Политыло
28
Юсов
20
Гладкий
20
Гладкий
28
Юсов
77
Штогрин
7
Алефиренко
7
Алефиренко
77
Штогрин
Остались в запасе
Верес
Черноморец
78
Арсений Коркодым
ВР
99
Николай Квасный
ЛЗ
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
30
Данил Варакута
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
91
Евгений Задоя
ЦП
10
Родион Плакса
АП
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
78
Арсений Коркодым
ВР
99
Николай Квасный
ЛЗ
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
Остались в запасе
30
Данил Варакута
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
91
Евгений Задоя
ЦП
10
Родион Плакса
АП
Главный тренер
Юрий Вирт
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Верес - Черноморец
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Черноморец
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