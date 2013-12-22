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Тони
Статистика
Тони - статистика
Завершил карьеру
4 апреля 1990 (36)
#10 | Нападающий
177 см
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сельта
11
0
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 17 тур
Сельта
1 : 1
22.12.2013
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Сельта
3 : 1
30.11.2013
Альмерия
1' - 60'
26'
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
4 : 3
23.11.2013
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Сельта
0 : 2
10.11.2013
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 1
03.11.2013
Сельта
Был в запасе
90'
Испания. Примера, 11 тур
Сельта
0 : 3
30.10.2013
Барселона
55' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Малага
0 : 5
26.10.2013
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
0 : 1
21.10.2013
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Атлетико
2 : 1
06.10.2013
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
0 : 1
29.09.2013
Эльче
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Хетафе
2 : 0
26.09.2013
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Сельта
0 : 0
22.09.2013
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Атлетик
3 : 2
16.09.2013
Сельта
1' - 90'
79'
Испания. Примера, 3 тур
Сельта
1 : 1
31.08.2013
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Бетис
1 : 2
26.08.2013
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
2 : 2
19.08.2013
Эспаньол
1' - 90'
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