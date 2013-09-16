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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Сельта
Атлетик - Сельта: обзор матча 16 сентября 2013
Атлетик
16.09.2013, понедельник, 23:59
Испания. Примера, 4 тур
3 : 2
Завершен
Сельта
18'
М. Сан Хосе
61'
А. Ираола
68'
Б. Эчебаррия
14'
Шарлес
79'
С. Мина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Сельта
86'
Желтая карточка
Рафинья
82'
Желтая карточка
У. Мальо
Замена
О. де Маркос
️️️️
Б. Эчебаррия
82'
79'
ГОЛ! 3:2!
С. Мина
Пас отдал
Тони
77'
Замена
Ф. Орельяна
️️️️
Нолито
Замена
И. Гомес
️️️️
И. Муньяин
74'
72'
Замена
С. Мина
️️️️
А. Лопес
72'
Замена
Л. Мадинда
️️️️
А. Фернандес
Замена
М. Рико
️️️️
А. Эррера
70'
ГОЛ! 3:1!
Б. Эчебаррия
Пас отдал
М. Сан Хосе
68'
ГОЛ! 2:1!
А. Ираола
Пас отдал
И. Муньяин
61'
Желтая карточка
А. Ираола
45'
Желтая карточка
Я. Эррерин
26'
ГОЛ! 1:1!
М. Сан Хосе
18'
14'
ГОЛ! 0:1!
Шарлес
Пас отдал
Рафинья
12'
Желтая карточка
Нолито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
39
Эрик Моран
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Сельта
13
Йоель Родригес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
4
Борха Оубинья
ОП
12
Рафинья
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
10
Тони
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
17
Микель Рико
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
33
Хави Рей
ЦП
8
Леви Мадинда
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
77
Санти Мина
ЦФ
3-5-1-1
1
Эррерин
14
Ляпорт
12
Сан Хосе
51
Ираола
14
Сусаета
39
Моран
18
Гурпеги
21
Эррера
7
Эчебаррия
10
Муньяин
20
Адурис
3-1-3-3
13
Родригес
22
Мальо
3
Фонтас
4
Костас
4
Оубинья
12
Рафинья
14
Лопес
17
Фернандес
3
Нолито
19
Шарлес
10
Тони
7
Эчебаррия
18
де Маркос
18
де Маркос
7
Эчебаррия
21
Эррера
17
Рико
17
Рико
21
Эррера
10
Муньяин
11
Гомес
11
Гомес
10
Муньяин
17
Фернандес
8
Мадинда
8
Мадинда
17
Фернандес
3
Нолито
14
Орельяна
14
Орельяна
3
Нолито
14
Лопес
77
Мина
77
Мина
14
Лопес
Остались в запасе
Атлетик
Сельта
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
33
Хави Рей
ЦП
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Остались в запасе
33
Хави Рей
ЦП
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Атлетик - Сельта
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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