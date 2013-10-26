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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Сельта
Малага - Сельта: обзор матча 26 октября 2013
Малага
26.10.2013, суббота, 18:00
Испания. Примера, 10 тур
0 : 5
Завершен
Сельта
6'
А. Лопес
23'
А. Фернандес
64'
А. Лопес
73'
Нолито
81'
Шарлес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Сельта
Желтая карточка
Б. Павловски
87'
81'
ГОЛ! 0:5!
Шарлес
Пас отдал
Д. Родригес
78'
Замена
Д. Родригес
️️️️
А. Фернандес
Желтая карточка
Х. Гамес
77'
74'
Замена
Л. Мадинда
️️️️
А. Лопес
73'
ГОЛ! 0:4!
Нолито
Пас отдал
А. Лопес
65'
Замена
Ф. Орельяна
️️️️
С. Мина
Замена
Б. Павловски
️️️️
Дуда
65'
64'
ГОЛ! 0:3!
А. Лопес
Замена
П. Моралес
️️️️
М. Эль-Хамдауи
46'
Замена
Б. Андерсон
️️️️
И. Камачо
46'
23'
ГОЛ! 0:2!
А. Фернандес
Пас отдал
Шарлес
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Лопес
Пас отдал
А. Фернандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
36
Роберто Чен
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
4
Игнасио Камачо
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Сельта
13
Йоель Родригес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
4
Борха Оубинья
ОП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
77
Педро Моралес
ЛП
12
Бобли Андерсон
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
14
Саму
ЦП
19
Бартоломей Павловски
РФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
10
Тони
ЦФ
18
Давид Родригес
ЦФ
4-2-2-2
13
Кабальеро
36
Чен
5
Антунеш
3
Велигтон
18
Гамес
4
Камачо
12
Тиссоне
17
Дуда
20
Портильо
24
Санта Крус
77
Эль-Хамдауи
4-1-2-3
13
Родригес
22
Мальо
22
Кабрал
3
Фонтас
18
Ортенече
4
Оубинья
17
Фернандес
14
Лопес
77
Мина
3
Нолито
19
Шарлес
4
Камачо
12
Андерсон
12
Андерсон
4
Камачо
77
Эль-Хамдауи
77
Моралес
77
Моралес
77
Эль-Хамдауи
17
Дуда
19
Павловски
19
Павловски
17
Дуда
14
Лопес
8
Мадинда
8
Мадинда
14
Лопес
77
Мина
14
Орельяна
14
Орельяна
77
Мина
17
Фернандес
18
Родригес
18
Родригес
17
Фернандес
Остались в запасе
Малага
Сельта
13
Идрисс Камени
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
14
Саму
ЦП
10
Тони
ЦФ
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
14
Саму
ЦП
Остались в запасе
10
Тони
ЦФ
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Малага - Сельта
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Ла Росаледа
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