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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Райо Вальекано
Сельта - Райо Вальекано: обзор матча 10 ноября 2013
Сельта
10.11.2013, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 13 тур
0 : 2
Завершен
Райо Вальекано
24'
Х. Виера
73'
Х. Ларривей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Райо Вальекано
Желтая карточка
М. Крон-Дели
86'
76'
Замена
Й. Мохика
️️️️
Л. Бангура
Замена
Х. Кастро
️️️️
Д. Костас
75'
73'
ГОЛ! 0:2!
Х. Ларривей
Пас отдал
А. Эмбарба
69'
Замена
А. Эмбарба
️️️️
Я. Фальке
Замена
М. Крон-Дели
️️️️
Б. Оубинья
68'
67'
Желтая карточка
Я. Фальке
62'
Желтая карточка
А. Гальвез
Замена
Рафинья
️️️️
С. Мина
57'
55'
Замена
Х. Ларривей
️️️️
А. Буэно
Желтая карточка
Б. Оубинья
54'
Желтая карточка
Нолито
30'
24'
ГОЛ! 0:1!
Х. Виера
Пас отдал
Тито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Йоель Родригес
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
4
Борха Оубинья
ОП
14
Алекс Лопес
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
10
Тони
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
44
Яго Фальке
ПВ
19
Альберто Буэно
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
7
Джонатан Вила
ЦЗ
12
Рафинья
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
18
Давид Родригес
ЦФ
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
80
Родри
ЦЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
15
Рауль Баэна
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
3-1-2-4
13
Родригес
3
Фонтас
4
Костас
22
Мальо
4
Оубинья
14
Лопес
17
Фернандес
10
Тони
77
Мина
19
Шарлес
3
Нолито
4-2-2-2
23
Рубен
23
Арбилья
6
Гальвез
2
Тито
22
Мартинес
8
Ньигес
10
Трасоррас
44
Фальке
10
Виера
7
Бангура
19
Буэно
4
Костас
17
Кастро
17
Кастро
4
Костас
77
Мина
12
Рафинья
12
Рафинья
77
Мина
4
Оубинья
7
Крон-Дели
7
Крон-Дели
4
Оубинья
44
Фальке
23
Эмбарба
23
Эмбарба
44
Фальке
7
Бангура
22
Мохика
22
Мохика
7
Бангура
19
Буэно
11
Ларривей
11
Ларривей
19
Буэно
Остались в запасе
Сельта
Райо Вальекано
1
Серхио Альварес
ВР
7
Джонатан Вила
ЦЗ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
18
Давид Родригес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
80
Альберто Переа
ЛВ
1
Давид Кобеньо
ВР
80
Родри
ЦЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
7
Джонатан Вила
ЦЗ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
18
Давид Родригес
ЦФ
Остались в запасе
80
Альберто Переа
ЛВ
1
Давид Кобеньо
ВР
80
Родри
ЦЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Сельта - Райо Вальекано
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Балаидос
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