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    Евгений Гальчук - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Евгений
    Отчество Владимирович
    Фамилия Гальчук
    Команда Мариуполь
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 5 марта 1992 (31 год)
    Рост 182
    Вес 71
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мариуполь 21 -43 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.05.2015 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 4:1 Олимпик (Донецк)
    24.05.2015 1' -90' Металлист (Харьков) 3:1 Мариуполь (Мариуполь)
    16.05.2015 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 1:2 Ворскла (Полтава)
    10.05.2015 1' -90' Металлург (Запорожье) 2:0 Мариуполь (Мариуполь)
    02.05.2015 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 1:0 Карпаты (Львов)
    26.04.2015 1' -90' Днепр (Днепр) 1:0 Мариуполь (Мариуполь)
    18.04.2015 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 1:1 Металлург (Донецк)
    10.04.2015 1' -90' Говерла (Ужгород) 2:1 Мариуполь (Мариуполь)
    05.04.2015 Был в запасе Мариуполь (Мариуполь) 2:6 Шахтер (Донецк)
    15.03.2015 1' -90' Динамо (Киев) 5:0 Мариуполь (Мариуполь)
    07.03.2015 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 2:1 Заря (Луганск)
    27.02.2015 1' -90' Черноморец (Одесса) 0:0 Мариуполь (Мариуполь)
    07.12.2014 Был в запасе Мариуполь (Мариуполь) 1:2 Металлург (Запорожье)
    30.11.2014 1' -90' Волынь (Луцк) 3:1 Мариуполь (Мариуполь)
    22.11.2014 1' -90' Олимпик (Донецк) 3:2 Мариуполь (Мариуполь)
    09.11.2014 Был в запасе Мариуполь (Мариуполь) 1:3 Металлист (Харьков)
    01.11.2014 Был в запасе Ворскла (Полтава) 0:0 Мариуполь (Мариуполь)
    19.10.2014 1' -90' Карпаты (Львов) 1:0 Мариуполь (Мариуполь)
    05.10.2014 Был в запасе Мариуполь (Мариуполь) 0:1 Днепр (Днепр)
    20.09.2014 1' -90' Металлург (Донецк) 3:0 Мариуполь (Мариуполь)
    14.09.2014 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 2:2 Говерла (Ужгород)
    29.08.2014 Был в запасе Шахтер (Донецк) 3:0 Мариуполь (Мариуполь)
    17.08.2014 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 1:4 Динамо (Киев)
    11.08.2014 1' -90' Заря (Луганск) 1:0 Мариуполь (Мариуполь)
    04.08.2014 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 3:3 Черноморец (Одесса)
    26.07.2014 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 1:2 Волынь (Луцк)
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