Евгений Гальчук - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Гальчук
|Команда
|Мариуполь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|5 марта 1992 (31 год)
|Рост
|182
|Вес
|71
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Гальчук
|Команда
|Мариуполь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|5 марта 1992 (31 год)
|Рост
|182
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мариуполь
|21
|-43
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.05.2015
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|4:1
|Олимпик (Донецк)
|24.05.2015
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|3:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|16.05.2015
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:2
|Ворскла (Полтава)
|10.05.2015
|1' -90'
|Металлург (Запорожье)
|2:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|02.05.2015
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:0
|Карпаты (Львов)
|26.04.2015
|1' -90'
|Днепр (Днепр)
|1:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|18.04.2015
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:1
|Металлург (Донецк)
|10.04.2015
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|2:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|05.04.2015
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:6
|Шахтер (Донецк)
|15.03.2015
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|5:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|07.03.2015
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:1
|Заря (Луганск)
|27.02.2015
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|07.12.2014
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:2
|Металлург (Запорожье)
|30.11.2014
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|3:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|22.11.2014
|1' -90'
|Олимпик (Донецк)
|3:2
|Мариуполь (Мариуполь)
|09.11.2014
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:3
|Металлист (Харьков)
|01.11.2014
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|0:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|19.10.2014
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|1:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|05.10.2014
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|0:1
|Днепр (Днепр)
|20.09.2014
|1' -90'
|Металлург (Донецк)
|3:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|14.09.2014
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:2
|Говерла (Ужгород)
|29.08.2014
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|3:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|17.08.2014
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:4
|Динамо (Киев)
|11.08.2014
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|1:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|04.08.2014
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|3:3
|Черноморец (Одесса)
|26.07.2014
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:2
|Волынь (Луцк)