Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Евгений Гальчук - статистика

Завершил карьеру
5 марта 1992 (34)
#1 | Вратарь
182 см | 71 кг
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мариуполь
21
-43
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Мариуполь
4 : 1
30.05.2015
Олимпик
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлист
3 : 1
24.05.2015
Мариуполь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Мариуполь
1 : 2
16.05.2015
Ворскла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
2 : 0
10.05.2015
Мариуполь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Мариуполь
1 : 0
02.05.2015
Карпаты
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
Днепр
1 : 0
26.04.2015
Мариуполь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Мариуполь
1 : 1
18.04.2015
Металлург
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
Говерла
2 : 1
10.04.2015
Мариуполь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
Мариуполь
2 : 6
05.04.2015
Шахтер
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
Динамо К
5 : 0
15.03.2015
Мариуполь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
Мариуполь
2 : 1
07.03.2015
Заря
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
Черноморец
0 : 0
27.02.2015
Мариуполь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
Мариуполь
1 : 2
07.12.2014
Металлург
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
Волынь
3 : 1
30.11.2014
Мариуполь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
Олимпик
3 : 2
22.11.2014
Мариуполь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
Мариуполь
1 : 3
09.11.2014
Металлист
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Ворскла
0 : 0
01.11.2014
Мариуполь
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Карпаты
1 : 0
19.10.2014
Мариуполь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
Мариуполь
0 : 1
05.10.2014
Днепр
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
Металлург
3 : 0
20.09.2014
Мариуполь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
Мариуполь
2 : 2
14.09.2014
Говерла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
Шахтер
3 : 0
29.08.2014
Мариуполь
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
Шахтер
3 : 0
29.08.2014
Мариуполь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
Мариуполь
1 : 4
17.08.2014
Динамо К
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
Заря
1 : 0
11.08.2014
Мариуполь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
Мариуполь
3 : 3
04.08.2014
Черноморец
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
Мариуполь
1 : 2
26.07.2014
Волынь
1' - 90'
Главные новости
Fan ID на матчах клубов РПЛ в Кубке России ввели досрочно
09:52
4
Аршавин определил главного «колхозника» в своих бывших клубах – он играл за «Зенит»
09:38
2
Станковича могут пригласить в болгарский клуб
09:10
3
Португальский журналист оценил вызов Роналду в сборную, сравнив его с Месси
08:58
1
Российский футболист отметился голом в Сегунде
08:43
Аршавин спрогнозировал, как Мостовой будет выступать за «Локомотив»
08:30
1
Владельцу «Родины» предложили 4-х российских тренеров
08:15
5
Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
01:50
1
Слуцкий раскрыл фразу, которую чаще всего слышит от людей на улице
01:40
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+