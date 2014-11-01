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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Мариуполь
Ворскла - Мариуполь: обзор матча 01 ноября 2014
Ворскла
01.11.2014, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Мариуполь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Мариуполь
Желтая карточка
А. Даллку
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
И. Цюпа
89'
Замена
Д. Скоблов
️️️️
С. Шевчук
88'
Желтая карточка
А. Тотовицкий
Желтая карточка
Й. Маркоски
86'
Замена
И. Кривошеенко
️️️️
А. Ткачук
84'
Замена
Й. Маркоски
️️️️
В. Чеснаков
83'
76'
Желтая карточка
А. Чурилов
58'
Желтая карточка
А. Оберемко
Замена
О. Баранник
️️️️
А. Янузи
46'
32'
Желтая карточка
С. Даценко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
31
Станислав Богуш
ВР
4
Арменд Даллку
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
6
Александр Скляр
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
28
Артем Громов
ЦФ
39
Александр Ковпак
ЦФ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Мариуполь
33
Александр Чурилов
ВР
93
Иван Цюпа
ЦЗ
94
Семён Даценко
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
9
Андрей Оберемко
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
50
Сергей Гринь
ПП
10
Владислав Кулач
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
99
Олег Мищенко
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
47
Богдан Сичкарук
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
24
Олег Баранник
ЦФ
Мариуполь
1
Евгений Гальчук
ВР
5
Александр Аксёнов
ЦЗ
14
Зураб Очигава
ЦЗ
28
Родион Будченко
ЦП
31
Иван Янаков
ЦП
94
Сергей Приходько
ЦП
21
Дмитрий Скоблов
ЦП
3-1-2-1-3
31
Богуш
4
Даллку
3
Ткачук
17
Чеснаков
19
Ткачук
6
Скляр
69
Дедечко
17
Турсунов
9
Янузи
39
Ковпак
28
Громов
4-4-1-1
33
Чурилов
94
Даценко
91
Бутко
13
Яворский
93
Цюпа
50
Гринь
9
Оберемко
70
Шевчук
15
Мишнев
5
Тотовицкий
10
Кулач
17
Чеснаков
10
Маркоски
10
Маркоски
17
Чеснаков
19
Ткачук
11
Кривошеенко
11
Кривошеенко
19
Ткачук
9
Янузи
24
Баранник
24
Баранник
9
Янузи
70
Шевчук
21
Скоблов
21
Скоблов
70
Шевчук
Остались в запасе
Ворскла
Мариуполь
18
Сергей Логинов
ЦЗ
47
Богдан Сичкарук
ЦФ
1
Дмитрий Непогодов
ВР
99
Олег Мищенко
ЦП
Главный тренер
Василий Сачко
28
Родион Будченко
ЦП
31
Иван Янаков
ЦП
94
Сергей Приходько
ЦП
1
Евгений Гальчук
ВР
5
Александр Аксёнов
ЦЗ
14
Зураб Очигава
ЦЗ
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
18
Сергей Логинов
ЦЗ
47
Богдан Сичкарук
ЦФ
1
Дмитрий Непогодов
ВР
99
Олег Мищенко
ЦП
Остались в запасе
28
Родион Будченко
ЦП
31
Иван Янаков
ЦП
94
Сергей Приходько
ЦП
1
Евгений Гальчук
ВР
5
Александр Аксёнов
ЦЗ
14
Зураб Очигава
ЦЗ
Главный тренер
Василий Сачко
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Ворскла - Мариуполь
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Мосейчук
(Черновцы)
Стадион:
Ворскла
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