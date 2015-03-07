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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Заря
Мариуполь - Заря: обзор матча 07 марта 2015
Мариуполь
07.03.2015, суббота, 15:00
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Заря
12'
Р. Зубков
90+4'
С. Гринь
26'
Д. Липартия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Заря
ГОЛ! 2:1!
С. Гринь
Пас отдал
С. Вакуленко
90'
+4
84'
Желтая карточка
А. Тотовицкий
Замена
И. Цюпа
️️️️
М. Жичиков
81'
Замена
Е. Немтинов
️️️️
Д. Скоблов
77'
66'
Желтая карточка
В. Вернидуб
61'
Замена
Е. Опанасенко
️️️️
Ж. Любенович
Желтая карточка
С. Вакуленко
58'
Желтая карточка
С. Яворский
51'
46'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
Ф. Будковский
26'
ГОЛ! 1:1!
Д. Липартия
19'
Замена
А. Полтавцев
️️️️
Р. Худжамов
ГОЛ! 1:0!
Р. Зубков
Пас отдал
С. Гринь
12'
Желтая карточка
А. Матвеев
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
1
Евгений Гальчук
ВР
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
29
Максим Жичиков
ПЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
79
Сергей Вакуленко
ЦП
24
Руслан Зубков
ЦП
21
Дмитрий Скоблов
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
50
Сергей Гринь
ПП
Главный тренер
Николай Павлов
Заря
12
Рустам Худжамов
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
17
Максим Малышев
ОП
4
Игорь Чайковский
ОП
22
Желько Любенович
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
13
Джаба Липартия
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Мариуполь
33
Александр Чурилов
ВР
50
Александр Дехтяренко
ЦЗ
93
Иван Цюпа
ЦЗ
14
Зураб Очигава
ЦЗ
80
Александр Лучик
ЦП
94
Сергей Приходько
ЦП
95
Евгений Немтинов
ЦП
Заря
36
Андрей Полтавцев
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
35
Александр Грицай
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
48
Максим Банасевич
ЦФ
4-5-1
1
Гальчук
29
Жичиков
8
Вовкодав
13
Яворский
5
Матвеев
24
Зубков
21
Скоблов
70
Шевчук
20
Матяж
50
Гринь
79
Вакуленко
3-2-2-1-2
12
Худжамов
16
Ярмаш
79
Пилявский
15
Вернидуб
17
Малышев
4
Чайковский
22
Любенович
6
Каменюка
5
Тотовицкий
28
Будковский
13
Липартия
29
Жичиков
93
Цюпа
93
Цюпа
29
Жичиков
21
Скоблов
95
Немтинов
95
Немтинов
21
Скоблов
12
Худжамов
36
Полтавцев
36
Полтавцев
12
Худжамов
22
Любенович
39
Опанасенко
39
Опанасенко
22
Любенович
28
Будковский
17
Малиновский
17
Малиновский
28
Будковский
Остались в запасе
Мариуполь
Заря
50
Александр Дехтяренко
ЦЗ
80
Александр Лучик
ЦП
94
Сергей Приходько
ЦП
33
Александр Чурилов
ВР
14
Зураб Очигава
ЦЗ
Главный тренер
Николай Павлов
48
Максим Банасевич
ЦФ
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
35
Александр Грицай
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
50
Александр Дехтяренко
ЦЗ
80
Александр Лучик
ЦП
94
Сергей Приходько
ЦП
33
Александр Чурилов
ВР
14
Зураб Очигава
ЦЗ
Остались в запасе
48
Максим Банасевич
ЦФ
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
35
Александр Грицай
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Мариуполь - Заря
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Романов
(Днепр)
Стадион:
Метеор
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