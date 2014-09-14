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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Говерла
Мариуполь - Говерла: обзор матча 14 сентября 2014
Мариуполь
14.09.2014, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Говерла
38'
А. Тотовицкий (П)
84'
А. Тотовицкий
10'
В. Каверин
67'
Т. Качараба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Говерла
89'
Вторая желтая
И. Глушицкий
85'
Замена
Н. Вечурко
️️️️
С. Мякушко
ГОЛ! 2:2!
А. Тотовицкий
Пас отдал
В. Кулач
84'
Замена
А. Мандзюк
️️️️
А. Оберемко
73'
69'
Замена
Р. Степанюк
️️️️
В. Каверин
Замена
Р. Кисиль
️️️️
С. Шевчук
69'
67'
ГОЛ! 1:2!
Т. Качараба
Пас отдал
М. Фещук
41'
Замена
Т. Качараба
️️️️
А. Хомин
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Тотовицкий
38'
37'
Желтая карточка
И. Глушицкий
10'
ГОЛ! 0:1!
В. Каверин
Пас отдал
С. Мякушко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
1
Евгений Гальчук
ВР
93
Иван Цюпа
ЦЗ
5
Александр Аксёнов
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
9
Андрей Оберемко
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
50
Сергей Гринь
ПП
10
Владислав Кулач
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Говерла
35
Максим Коваль
ВР
2
Алексей Полянский
ЦЗ
28
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
29
Илья Глушицкий
ЦЗ
6
Александру Тудосе
ЦЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
16
Максим Шацких
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
24
Виталий Каверин
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
Мариуполь
33
Александр Чурилов
ВР
14
Зураб Очигава
ЦЗ
14
Руслан Кисиль
ЦП
31
Иван Янаков
ЦП
9
Александр Филиппов
ЦФ
16
Александр Мандзюк
ЦФ
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
26
Владислав Павленко
ОП
7
Руслан Степанюк
ОП
18
Николай Вечурко
ЦП
7
Мирко Райчевич
ЦП
15
Дмитрий Трухин
ЦП
4-4-1-1
1
Гальчук
93
Цюпа
5
Аксёнов
13
Яворский
18
Гаращенков
15
Мишнев
9
Оберемко
70
Шевчук
50
Гринь
5
Тотовицкий
10
Кулач
4-3-1-2
35
Коваль
28
Ягодинскис
29
Глушицкий
6
Тудосе
2
Полянский
16
Шацких
7
Герасимюк
4
Хомин
33
Мякушко
10
Фещук
24
Каверин
70
Шевчук
14
Кисиль
14
Кисиль
70
Шевчук
9
Оберемко
16
Мандзюк
16
Мандзюк
9
Оберемко
33
Мякушко
18
Вечурко
18
Вечурко
33
Мякушко
4
Хомин
33
Качараба
33
Качараба
4
Хомин
24
Каверин
7
Степанюк
7
Степанюк
24
Каверин
Остались в запасе
Мариуполь
Говерла
31
Иван Янаков
ЦП
9
Александр Филиппов
ЦФ
33
Александр Чурилов
ВР
14
Зураб Очигава
ЦЗ
Главный тренер
Николай Павлов
22
Дмитрий Бабенко
ВР
26
Владислав Павленко
ОП
7
Мирко Райчевич
ЦП
15
Дмитрий Трухин
ЦП
Остались в запасе
31
Иван Янаков
ЦП
9
Александр Филиппов
ЦФ
33
Александр Чурилов
ВР
14
Зураб Очигава
ЦЗ
Остались в запасе
22
Дмитрий Бабенко
ВР
26
Владислав Павленко
ОП
7
Мирко Райчевич
ЦП
15
Дмитрий Трухин
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Мариуполь - Говерла
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лисенчук
(Киев)
Стадион:
Метеор
Новости команд
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Мариуполь
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