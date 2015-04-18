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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Металлург
Мариуполь - Металлург: обзор матча 18 апреля 2015
Мариуполь
18.04.2015, суббота, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Металлург
64'
В. Чечер (АГ)
40'
В. Чечер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Металлург
Замена
Н. Кравченко
️️️️
Д. Скоблов
90'
84'
Замена
А. Барановский
️️️️
Александре
77'
Замена
А. Нойок
️️️️
Д. Лазич
74'
Замена
В. Федотов
️️️️
Н. Морозюк
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
В. Чечер
64'
40'
ГОЛ! 0:1!
В. Чечер
Пас отдал
К. Макридис
Желтая карточка
И. Цюпа
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
1
Евгений Гальчук
ВР
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
93
Иван Цюпа
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
21
Дмитрий Скоблов
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
50
Сергей Гринь
ПП
88
Ринар Валеев
ПП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
Главный тренер
Николай Павлов
Металлург
79
Юрий Панькив
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
6
Николай Морозюк
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
8
Грегори Нельсон
ЦП
14
Александре
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Мариуполь
33
Александр Чурилов
ВР
30
Богдан Суходуб
ЦЗ
14
Зураб Очигава
ЦЗ
29
Максим Жичиков
ПЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
80
Александр Лучик
ЦП
24
Руслан Зубков
ЦП
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
37
Габриэль
ЦЗ
22
Артем Барановский
ЦЗ
55
Александр Нойок
ОП
14
Антон Поступаленко
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
9
Румян Овсепян
ЦП
4-5-1
1
Гальчук
8
Вовкодав
93
Цюпа
13
Яворский
5
Матвеев
50
Гринь
21
Скоблов
70
Шевчук
20
Матяж
88
Валеев
11
Чурко
3-5-1-1
79
Панькив
23
Соболь
44
Чечер
4
Прийма
6
Морозюк
10
Лазич
8
Нельсон
14
Александре
23
Насонов
13
Макридис
18
Мораес
21
Скоблов
4
Кравченко
4
Кравченко
21
Скоблов
10
Лазич
55
Нойок
55
Нойок
10
Лазич
14
Александре
22
Барановский
22
Барановский
14
Александре
6
Морозюк
19
Федотов
19
Федотов
6
Морозюк
Остались в запасе
Мариуполь
Металлург
29
Максим Жичиков
ПЗ
80
Александр Лучик
ЦП
30
Богдан Суходуб
ЦЗ
24
Руслан Зубков
ЦП
33
Александр Чурилов
ВР
14
Зураб Очигава
ЦЗ
Главный тренер
Николай Павлов
37
Габриэль
ЦЗ
13
Александр Бандура
ВР
14
Антон Поступаленко
ЦП
9
Румян Овсепян
ЦП
Главный тренер
Владимир Пятенко
Остались в запасе
29
Максим Жичиков
ПЗ
80
Александр Лучик
ЦП
30
Богдан Суходуб
ЦЗ
24
Руслан Зубков
ЦП
33
Александр Чурилов
ВР
14
Зураб Очигава
ЦЗ
Остались в запасе
37
Габриэль
ЦЗ
13
Александр Бандура
ВР
14
Антон Поступаленко
ЦП
9
Румян Овсепян
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Главный тренер
Владимир Пятенко
Статистика матча Мариуполь - Металлург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Мосейчук
(Черновцы)
Стадион:
Метеор
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