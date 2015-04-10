Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Мариуполь
Говерла - Мариуполь: обзор матча 10 апреля 2015
Говерла
10.04.2015, пятница, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Мариуполь
34'
В. Гришин
36'
М. Фещук
90+5'
В. Чурко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Мариуполь
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. Чурко
84'
Замена
А. Лучик
️️️️
Р. Валеев
Замена
Т. Качараба
️️️️
М. Райчевич
80'
Замена
Д. Трухин
️️️️
В. Гришин
78'
68'
Желтая карточка
С. Вакуленко
65'
Замена
Е. Немтинов
️️️️
С. Шевчук
Замена
Д. Хлебас
️️️️
Л. Аруна
63'
54'
Желтая карточка
Р. Валеев
46'
Замена
Р. Зубков
️️️️
З. Очигава
ГОЛ! 2:0!
М. Фещук
Пас отдал
С. Мякушко
36'
ГОЛ! 1:0!
В. Гришин
Пас отдал
Л. Аруна
34'
Желтая карточка
В. Гришин
20'
4'
Желтая карточка
З. Очигава
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
35
Максим Коваль
ВР
8
Сергей Люлька
ЛЗ
33
Серж Акакпо
ЦЗ
28
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
47
Валерий Гришин
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
7
Мирко Райчевич
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
10
Максим Фещук
ЦФ
Мариуполь
1
Евгений Гальчук
ВР
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
14
Зураб Очигава
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
79
Сергей Вакуленко
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
50
Сергей Гринь
ПП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
Главный тренер
Николай Павлов
Говерла
1
Александр Надь
ВР
95
Вячеслав Лухтанов
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
15
Дмитрий Трухин
ЦП
55
Иван Родич
АП
89
Вячеслав Акимов
ЦФ
77
Дмитрий Хлебас
ЦФ
Мариуполь
32
Никита Крюков
ВР
93
Иван Цюпа
ЦЗ
24
Руслан Зубков
ЦП
95
Евгений Немтинов
ЦП
80
Александр Лучик
ЦП
94
Сергей Приходько
ЦП
15
Николай Шапаренко
ЦП
3-5-1-1
35
Коваль
8
Люлька
28
Ягодинскис
33
Акакпо
4
Хомин
25
Аруна
7
Райчевич
7
Герасимюк
47
Гришин
33
Мякушко
10
Фещук
4-5-1
1
Гальчук
5
Матвеев
14
Очигава
13
Яворский
8
Вовкодав
50
Гринь
79
Вакуленко
20
Матяж
70
Шевчук
88
Валеев
11
Чурко
7
Райчевич
33
Качараба
33
Качараба
7
Райчевич
47
Гришин
15
Трухин
15
Трухин
47
Гришин
25
Аруна
77
Хлебас
77
Хлебас
25
Аруна
14
Очигава
24
Зубков
24
Зубков
14
Очигава
70
Шевчук
95
Немтинов
95
Немтинов
70
Шевчук
88
Валеев
80
Лучик
80
Лучик
88
Валеев
Остались в запасе
Говерла
Мариуполь
89
Вячеслав Акимов
ЦФ
1
Александр Надь
ВР
95
Вячеслав Лухтанов
ЦЗ
55
Иван Родич
АП
93
Иван Цюпа
ЦЗ
94
Сергей Приходько
ЦП
32
Никита Крюков
ВР
15
Николай Шапаренко
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
89
Вячеслав Акимов
ЦФ
1
Александр Надь
ВР
95
Вячеслав Лухтанов
ЦЗ
55
Иван Родич
АП
Остались в запасе
93
Иван Цюпа
ЦЗ
94
Сергей Приходько
ЦП
32
Никита Крюков
ВР
15
Николай Шапаренко
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Говерла - Мариуполь
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Главный судья:
Александр Дердо
(Ильичевск)
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Говерла
Мариуполь
«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
2025.06.06 16:16
15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
1
Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
Мампасси – об интересе «Локомотива»: «До 30 июня я на контракте с «Мариуполем»
2021.12.17 09:53
Корнетка – о возможном трансфере Мампасси: «Интересный игрок. Он подходит под стиль «Локо»
2021.12.15 13:58
5
Грозный может возглавить «Легию»
2016.09.20 16:08
Ягодинскис не подошел «Крыльям Советов»
2016.09.14 14:32
1
«Металлист» и «Говерлу» исключили из УПЛ
2016.06.08 09:58
10
УПЛ. «Шахтер» проиграл «Заре», «Днепр» сыграл вничью с «Олимпиком» и другие результаты
2016.05.15 21:21
2
Грозный госпитализирован в перерыве матча «Говерла» – «Волынь» из-за проблем с сердцем
2016.05.14 17:21
«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
2025.06.06 16:16
15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
1
Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
Мампасси – об интересе «Локомотива»: «До 30 июня я на контракте с «Мариуполем»
2021.12.17 09:53
Корнетка – о возможном трансфере Мампасси: «Интересный игрок. Он подходит под стиль «Локо»
2021.12.15 13:58
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+