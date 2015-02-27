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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Мариуполь
Черноморец - Мариуполь: обзор матча 27 февраля 2015
Черноморец
27.02.2015, пятница, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
0 : 0
Завершен
Мариуполь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Мариуполь
87'
Желтая карточка
С. Вакуленко
Замена
В. Кабаев
️️️️
Д. Васин
83'
Замена
Е. Смирнов
️️️️
А. Филимонов
68'
Замена
А. Кича
️️️️
О. Данченко
68'
65'
Замена
М. Жичиков
️️️️
Е. Немтинов
35'
Желтая карточка
А. Матвеев
Желтая карточка
Я. Олейник
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
13
Юрий Мартыщук
ВР
16
Артем Филимонов
ЛЗ
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
42
Йован Крнета
ЦЗ
94
Олег Данченко
ЦП
33
Андрей Слинкин
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
39
Денис Васин
ЦФ
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бабич
Мариуполь
1
Евгений Гальчук
ВР
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
79
Сергей Вакуленко
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
95
Евгений Немтинов
ЦП
24
Руслан Зубков
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
50
Сергей Гринь
ПП
Главный тренер
Николай Павлов
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
82
Александр Калитов
ЦЗ
8
Антон Кича
ЦЗ
61
Евгений Смирнов
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
99
Вадим Яворский
ЦФ
Мариуполь
32
Никита Крюков
ВР
50
Александр Дехтяренко
ЦЗ
30
Богдан Суходуб
ЦЗ
29
Максим Жичиков
ПЗ
21
Дмитрий Скоблов
ЦП
80
Александр Лучик
ЦП
94
Сергей Приходько
ЦП
4-3-1-2
13
Мартыщук
33
Олейник
25
Мартыненко
42
Крнета
16
Филимонов
94
Данченко
33
Слинкин
24
Гречишкин
27
Балашов
9
Диденко
39
Васин
3-5-2
1
Гальчук
5
Матвеев
13
Яворский
8
Вовкодав
50
Гринь
24
Зубков
20
Матяж
70
Шевчук
95
Немтинов
79
Вакуленко
15
Мишнев
16
Филимонов
61
Смирнов
61
Смирнов
16
Филимонов
39
Васин
22
Кабаев
22
Кабаев
39
Васин
94
Данченко
8
Кича
8
Кича
94
Данченко
95
Немтинов
29
Жичиков
29
Жичиков
95
Немтинов
Остались в запасе
Черноморец
Мариуполь
82
Александр Калитов
ЦЗ
99
Вадим Яворский
ЦФ
44
Евгений Паст
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
Главный тренер
Александр Бабич
50
Александр Дехтяренко
ЦЗ
30
Богдан Суходуб
ЦЗ
21
Дмитрий Скоблов
ЦП
80
Александр Лучик
ЦП
94
Сергей Приходько
ЦП
32
Никита Крюков
ВР
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
82
Александр Калитов
ЦЗ
99
Вадим Яворский
ЦФ
44
Евгений Паст
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
Остались в запасе
50
Александр Дехтяренко
ЦЗ
30
Богдан Суходуб
ЦЗ
21
Дмитрий Скоблов
ЦП
80
Александр Лучик
ЦП
94
Сергей Приходько
ЦП
32
Никита Крюков
ВР
Главный тренер
Александр Бабич
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Черноморец - Мариуполь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Грисьо
(Львов)
Стадион:
Черноморец
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