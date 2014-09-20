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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Мариуполь
Металлург - Мариуполь: обзор матча 20 сентября 2014
Металлург
20.09.2014, суббота, 15:00
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
3 : 0
Завершен
Мариуполь
50'
А. Адорно
56'
Н. Морозюк
90+1'
Д. Лазич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Мариуполь
ГОЛ! 3:0!
Д. Лазич
90'
+1
89'
Замена
С. Приходько
️️️️
А. Оберемко
85'
Замена
З. Очигава
️️️️
С. Гаращенков
Замена
М. Дегтярёв
️️️️
Г. Нельсон
84'
70'
Замена
И. Янаков
️️️️
А. Мандзюк
Замена
В. Прийма
️️️️
В. Шарпар
68'
Замена
В. Федотов
️️️️
А. Адорно
61'
57'
Желтая карточка
И. Цюпа
ГОЛ! 2:0!
Н. Морозюк
56'
ГОЛ! 1:0!
А. Адорно
Пас отдал
К. Макридис
50'
19'
Желтая карточка
С. Яворский
14'
Желтая карточка
Д. Мишнев
7'
Желтая карточка
А. Оберемко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
55
Александр Нойок
ОП
8
Грегори Нельсон
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
21
Альдо Адорно
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Мариуполь
1
Евгений Гальчук
ВР
93
Иван Цюпа
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
5
Александр Аксёнов
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
9
Андрей Оберемко
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
50
Сергей Гринь
ПП
16
Александр Мандзюк
ЦФ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Металлург
79
Юрий Панькив
ВР
9
Максим Дегтярёв
ЦЗ
22
Артем Барановский
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
19
Виталий Федотов
ЦП
9
Румян Овсепян
ЦП
Мариуполь
33
Александр Чурилов
ВР
14
Зураб Очигава
ЦЗ
31
Иван Янаков
ЦП
14
Руслан Кисиль
ЦП
96
Игорь Быковский
ЦП
94
Сергей Приходько
ЦП
3-1-4-1-1
13
Бандура
5
Путивцев
23
Соболь
44
Чечер
55
Нойок
8
Нельсон
11
Шарпар
10
Лазич
6
Морозюк
13
Макридис
21
Адорно
4-3-1-2
1
Гальчук
18
Гаращенков
13
Яворский
5
Аксёнов
93
Цюпа
50
Гринь
9
Оберемко
15
Мишнев
5
Тотовицкий
10
Кулач
16
Мандзюк
8
Нельсон
9
Дегтярёв
9
Дегтярёв
8
Нельсон
11
Шарпар
4
Прийма
4
Прийма
11
Шарпар
21
Адорно
19
Федотов
19
Федотов
21
Адорно
16
Мандзюк
31
Янаков
31
Янаков
16
Мандзюк
9
Оберемко
94
Приходько
94
Приходько
9
Оберемко
18
Гаращенков
14
Очигава
14
Очигава
18
Гаращенков
Остались в запасе
Металлург
Мариуполь
79
Юрий Панькив
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
9
Румян Овсепян
ЦП
Главный тренер
Владимир Пятенко
14
Руслан Кисиль
ЦП
96
Игорь Быковский
ЦП
33
Александр Чурилов
ВР
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
79
Юрий Панькив
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
9
Румян Овсепян
ЦП
Остались в запасе
14
Руслан Кисиль
ЦП
96
Игорь Быковский
ЦП
33
Александр Чурилов
ВР
Главный тренер
Владимир Пятенко
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Металлург - Мариуполь
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Главный судья:
Александр Головков
(Северодонецк)
Стадион:
Оболонь
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Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
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Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
Мампасси – об интересе «Локомотива»: «До 30 июня я на контракте с «Мариуполем»
2021.12.17 09:53
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