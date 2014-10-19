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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Мариуполь
Карпаты - Мариуполь: обзор матча 19 октября 2014
Карпаты
19.10.2014, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Мариуполь
90+2'
Г. Балажиц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Мариуполь
Желтая карточка
М. Кополовец
90'
+5
ГОЛ! 1:0!
Г. Балажиц
90'
+2
90'
Желтая карточка
А. Мандзюк
85'
Желтая карточка
Д. Мишнев
Замена
Г. Балажиц
️️️️
Д. Кожанов
82'
Замена
М. Кополовец
️️️️
П. Ксенз
76'
Замена
А. Карноза
️️️️
М. Сергийчук
61'
51'
Желтая карточка
С. Шевчук
Желтая карточка
О. Голодюк
27'
Желтая карточка
М. Даушвили
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
20
Муртаз Даушвили
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Мариуполь
1
Евгений Гальчук
ВР
93
Иван Цюпа
ЦЗ
30
Богдан Суходуб
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
9
Андрей Оберемко
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
10
Владислав Кулач
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Карпаты
1
Роман Пидкивка
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
70
Иван Лобай
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
91
Юрий Яструб
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
10
Артур Карноза
ЦФ
Мариуполь
33
Александр Чурилов
ВР
14
Зураб Очигава
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
14
Руслан Кисиль
ЦП
31
Иван Янаков
ЦП
94
Сергей Приходько
ЦП
16
Александр Мандзюк
ЦФ
3-2-3-1-1
23
Мисак
19
Ксенз
32
Пластун
4
Гитченко
21
Костевич
11
Мирошниченко
20
Даушвили
32
Голодюк
9
Кожанов
8
Чачуа
7
Сергийчук
3-3-1-1
1
Гальчук
93
Цюпа
30
Суходуб
91
Бутко
9
Оберемко
15
Мишнев
70
Шевчук
5
Тотовицкий
10
Кулач
19
Ксенз
18
Кополовец
18
Кополовец
19
Ксенз
9
Кожанов
6
Балажиц
6
Балажиц
9
Кожанов
7
Сергийчук
10
Карноза
10
Карноза
7
Сергийчук
Остались в запасе
Карпаты
Мариуполь
91
Юрий Яструб
ЦП
70
Иван Лобай
ЦЗ
1
Роман Пидкивка
ВР
16
Игорь Худобяк
ЦП
Главный тренер
Игор Йовичевич
14
Руслан Кисиль
ЦП
31
Иван Янаков
ЦП
94
Сергей Приходько
ЦП
33
Александр Чурилов
ВР
14
Зураб Очигава
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
16
Александр Мандзюк
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
91
Юрий Яструб
ЦП
70
Иван Лобай
ЦЗ
1
Роман Пидкивка
ВР
16
Игорь Худобяк
ЦП
Остались в запасе
14
Руслан Кисиль
ЦП
31
Иван Янаков
ЦП
94
Сергей Приходько
ЦП
33
Александр Чурилов
ВР
14
Зураб Очигава
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
16
Александр Мандзюк
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Карпаты - Мариуполь
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Романов
(Днепр)
Стадион:
Украина
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