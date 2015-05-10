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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Мариуполь
Металлург - Мариуполь: обзор матча 10 мая 2015
Металлург
10.05.2015, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Мариуполь
43'
Р. Платон
83'
А. Цуриков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Мариуполь
Желтая карточка
С. Рудыка
90'
+3
Замена
С. Рудыка
️️️️
Р. Платон
90'
+1
Желтая карточка
А. Каплиенко
90'
ГОЛ! 2:0!
А. Цуриков
Пас отдал
В. Гвилия
83'
69'
Замена
М. Илюк
️️️️
Д. Скоблов
Замена
В. Лисицкий
️️️️
А. Нестеров
65'
Замена
В. Гавриш
️️️️
И. Жураховский
63'
46'
Замена
С. Яворский
️️️️
И. Матяж
ГОЛ! 1:0!
Р. Платон
Пас отдал
А. Цуриков
43'
16'
Пенальти не реализован!
И. Матяж
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
1
Максим Старцев
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
15
Артур Кузнецов
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
88
Нурудин Орелеси
ЦП
21
Игорь Жураховский
ЦП
81
Валериан Гвилия
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
24
Руслан Платон
ЦФ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Мариуполь
1
Евгений Гальчук
ВР
93
Иван Цюпа
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
79
Сергей Вакуленко
ЦП
24
Руслан Зубков
ЦП
21
Дмитрий Скоблов
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
50
Сергей Гринь
ПП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
Главный тренер
Николай Павлов
Металлург
35
Максим Бабийчук
ВР
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
11
Никита Татарков
ЛВ
14
Виталий Гавриш
ОП
9
Сергей Рудыка
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Мариуполь
33
Александр Чурилов
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
29
Максим Жичиков
ПЗ
80
Александр Лучик
ЦП
94
Сергей Приходько
ЦП
45
Максим Илюк
ЦФ
16
Александр Мандзюк
ЦФ
4-4-2
1
Старцев
18
Каплиенко
20
Пашаев
5
Нестеров
15
Кузнецов
88
Орелеси
81
Гвилия
9
Цуриков
21
Жураховский
10
Кулач
24
Платон
2-5-3
1
Гальчук
5
Матвеев
93
Цюпа
50
Гринь
21
Скоблов
20
Матяж
70
Шевчук
24
Зубков
11
Чурко
88
Валеев
79
Вакуленко
5
Нестеров
22
Лисицкий
22
Лисицкий
5
Нестеров
21
Жураховский
14
Гавриш
14
Гавриш
21
Жураховский
24
Платон
9
Рудыка
9
Рудыка
24
Платон
21
Скоблов
45
Илюк
45
Илюк
21
Скоблов
20
Матяж
13
Яворский
13
Яворский
20
Матяж
Остались в запасе
Металлург
Мариуполь
11
Никита Татарков
ЛВ
35
Максим Бабийчук
ВР
78
Алексей Курилов
ЦЗ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
29
Максим Жичиков
ПЗ
80
Александр Лучик
ЦП
94
Сергей Приходько
ЦП
33
Александр Чурилов
ВР
16
Александр Мандзюк
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
11
Никита Татарков
ЛВ
35
Максим Бабийчук
ВР
78
Алексей Курилов
ЦЗ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Остались в запасе
29
Максим Жичиков
ПЗ
80
Александр Лучик
ЦП
94
Сергей Приходько
ЦП
33
Александр Чурилов
ВР
16
Александр Мандзюк
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Металлург - Мариуполь
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Грисьо
(Львов)
Стадион:
Славутич-Арена
Новости команд
Все
Металлург
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15
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2025.02.13 08:05
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Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
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2021.12.17 09:53
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2021.12.15 13:58
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