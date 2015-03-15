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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Мариуполь
Динамо К - Мариуполь: обзор матча 15 марта 2015
Динамо К
15.03.2015, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
5 : 0
Завершен
Мариуполь
37'
А. Ярмоленко (П)
53'
Р. Зубков (АГ)
62'
А. Ярмоленко
80'
Л. Теодорчик
83'
Антунеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Мариуполь
Желтая карточка
С. Рыбалка
88'
86'
Желтая карточка
С. Приходько
84'
Замена
Д. Скоблов
️️️️
И. Матяж
ГОЛ! 5:0!
Антунеш
83'
ГОЛ! 4:0!
Л. Теодорчик
Пас отдал
Д. Силва
80'
Замена
О. Гусев
️️️️
В. Калитвинцев
72'
68'
Замена
Е. Немтинов
️️️️
М. Жичиков
Замена
Л. Теодорчик
️️️️
А. Кравец
67'
ГОЛ! 3:0!
А. Ярмоленко
Пас отдал
Д. Силва
62'
Замена
С. Рыбалка
️️️️
Ю. Бельханда
60'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Р. Зубков
53'
46'
Замена
С. Приходько
️️️️
Р. Валеев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Ярмоленко
37'
21'
Желтая карточка
С. Вакуленко
Желтая карточка
Ю. Бельханда
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Мариуполь
1
Евгений Гальчук
ВР
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
29
Максим Жичиков
ПЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
79
Сергей Вакуленко
ЦП
24
Руслан Зубков
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
50
Сергей Гринь
ПП
Главный тренер
Николай Павлов
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Мариуполь
32
Никита Крюков
ВР
30
Богдан Суходуб
ЦЗ
14
Зураб Очигава
ЦЗ
94
Сергей Приходько
ЦП
21
Дмитрий Скоблов
ЦП
95
Евгений Немтинов
ЦП
80
Александр Лучик
ЦП
4-4-1-1
23
Рыбка
5
Антунеш
15
Драгович
34
Хачериди
21
Данило Силва
44
Велозу
8
Сидорчук
45
Калитвинцев
20
Бельханда
7
Ярмоленко
11
Кравец
4-5-1
1
Гальчук
5
Матвеев
8
Вовкодав
13
Яворский
29
Жичиков
50
Гринь
24
Зубков
20
Матяж
70
Шевчук
79
Вакуленко
88
Валеев
20
Бельханда
37
Рыбалка
37
Рыбалка
20
Бельханда
45
Калитвинцев
20
Гусев
20
Гусев
45
Калитвинцев
11
Кравец
91
Теодорчик
91
Теодорчик
11
Кравец
88
Валеев
94
Приходько
94
Приходько
88
Валеев
20
Матяж
21
Скоблов
21
Скоблов
20
Матяж
29
Жичиков
95
Немтинов
95
Немтинов
29
Жичиков
Остались в запасе
Динамо К
Мариуполь
1
Александр Шовковский
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
30
Богдан Суходуб
ЦЗ
80
Александр Лучик
ЦП
32
Никита Крюков
ВР
14
Зураб Очигава
ЦЗ
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
1
Александр Шовковский
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Остались в запасе
30
Богдан Суходуб
ЦЗ
80
Александр Лучик
ЦП
32
Никита Крюков
ВР
14
Зураб Очигава
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Динамо К - Мариуполь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Главный судья:
Александр Головков
(Северодонецк)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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