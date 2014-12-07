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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Металлург
Мариуполь - Металлург: обзор матча 07 декабря 2014
Мариуполь
07.12.2014, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Металлург
82'
В. Кулач (П)
30'
В. Гавриш
77'
В. Лисицкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Металлург
90'
+3
Желтая карточка
Н. Татарков
90'
+3
Желтая карточка
Р. Платон
89'
Замена
Н. Татарков
️️️️
Д. Юсов
ГОЛ с пенальти! 1:2!
В. Кулач
82'
78'
Замена
И. Матяж
️️️️
И. Жураховский
77'
ГОЛ! 0:2!
В. Лисицкий
Пас отдал
С. Рудыка
Желтая карточка
И. Цюпа
72'
66'
Замена
А. Сахневич
️️️️
П. Пашаев
Замена
Д. Васин
️️️️
С. Гринь
57'
30'
ГОЛ! 0:1!
В. Гавриш
Пас отдал
И. Жураховский
12'
Желтая карточка
А. Нестеров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
33
Александр Чурилов
ВР
93
Иван Цюпа
ЦЗ
30
Богдан Суходуб
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
14
Зураб Очигава
ЦЗ
9
Андрей Оберемко
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
50
Сергей Гринь
ПП
10
Владислав Кулач
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Металлург
12
Либор Грдличка
ВР
33
Дмитрий Ульянов
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
14
Виталий Гавриш
ОП
21
Игорь Жураховский
ЦП
88
Нурудин Орелеси
ЦП
24
Руслан Платон
ЦФ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
Главный тренер
Александр Томах
Мариуполь
1
Евгений Гальчук
ВР
50
Александр Дехтяренко
ЦЗ
94
Семён Даценко
ЦЗ
21
Дмитрий Скоблов
ЦП
94
Сергей Приходько
ЦП
39
Денис Васин
ЦФ
16
Александр Мандзюк
ЦФ
Металлург
35
Максим Бабийчук
ВР
95
Сергей Кулинич
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
11
Никита Татарков
ЛВ
11
Алексей Годин
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
4-4-1-1
33
Чурилов
93
Цюпа
13
Яворский
14
Очигава
30
Суходуб
9
Оберемко
15
Мишнев
70
Шевчук
50
Гринь
5
Тотовицкий
10
Кулач
4-1-2-3
12
Грдличка
20
Пашаев
22
Лисицкий
5
Нестеров
33
Ульянов
14
Гавриш
21
Жураховский
88
Орелеси
28
Юсов
9
Рудыка
24
Платон
50
Гринь
39
Васин
39
Васин
50
Гринь
28
Юсов
11
Татарков
11
Татарков
28
Юсов
20
Пашаев
22
Сахневич
22
Сахневич
20
Пашаев
21
Жураховский
20
Матяж
20
Матяж
21
Жураховский
Остались в запасе
Мариуполь
Металлург
50
Александр Дехтяренко
ЦЗ
21
Дмитрий Скоблов
ЦП
94
Сергей Приходько
ЦП
1
Евгений Гальчук
ВР
94
Семён Даценко
ЦЗ
16
Александр Мандзюк
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
95
Сергей Кулинич
ЦЗ
35
Максим Бабийчук
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
11
Алексей Годин
ЦП
Главный тренер
Александр Томах
Остались в запасе
50
Александр Дехтяренко
ЦЗ
21
Дмитрий Скоблов
ЦП
94
Сергей Приходько
ЦП
1
Евгений Гальчук
ВР
94
Семён Даценко
ЦЗ
16
Александр Мандзюк
ЦФ
Остались в запасе
95
Сергей Кулинич
ЦЗ
35
Максим Бабийчук
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
11
Алексей Годин
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Главный тренер
Александр Томах
Статистика матча Мариуполь - Металлург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Бойко
(Иванков, Киевская область)
Стадион:
Метеор
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