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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Металлист
Мариуполь - Металлист: обзор матча 09 ноября 2014
Мариуполь
09.11.2014, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
1 : 3
Завершен
Металлист
28'
С. Гринь
27'
К. Хавьер (П)
35'
К. Хавьер
73'
К. Хавьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Металлист
Замена
З. Очигава
️️️️
С. Шевчук
90'
+1
89'
Замена
Ю. Ткачук
️️️️
Х. Мануэль Торрес
Замена
Д. Скоблов
️️️️
Д. Мишнев
85'
Замена
А. Мандзюк
️️️️
А. Тотовицкий
85'
79'
Желтая карточка
М. Торсильери
73'
ГОЛ! 1:3!
К. Хавьер
Пас отдал
Эдмар
64'
Замена
Д. Кулаков
️️️️
С. Болбат
Желтая карточка
С. Яворский
62'
Желтая карточка
Д. Мишнев
37'
35'
ГОЛ! 1:2!
К. Хавьер
Пас отдал
С. Болбат
29'
Замена
С. Пшеничных
️️️️
А. Березовчук
ГОЛ! 1:1!
С. Гринь
28'
27'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Хавьер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
33
Александр Чурилов
ВР
93
Иван Цюпа
ЦЗ
94
Семён Даценко
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
9
Андрей Оберемко
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
50
Сергей Гринь
ПП
10
Владислав Кулач
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
8
Эдмар
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
70
Жажа
ЦФ
Мариуполь
1
Евгений Гальчук
ВР
14
Зураб Очигава
ЦЗ
31
Иван Янаков
ЦП
14
Руслан Кисиль
ЦП
94
Сергей Приходько
ЦП
21
Дмитрий Скоблов
ЦП
16
Александр Мандзюк
ЦФ
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
43
Юрий Ткачук
ОП
32
Олег Красноперов
ЦП
25
Сергей Давыдов
ЦФ
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
4-4-1-1
33
Чурилов
93
Цюпа
91
Бутко
13
Яворский
94
Даценко
15
Мишнев
9
Оберемко
70
Шевчук
50
Гринь
5
Тотовицкий
10
Кулач
3-2-3-1-1
29
Горяинов
50
Болбат
4
Березовчук
6
Торсильери
14
Кобин
3
Вильягра
19
Торрес
82
Ребенок
8
Эдмар
10
Хавьер
70
Жажа
15
Мишнев
21
Скоблов
21
Скоблов
15
Мишнев
70
Шевчук
14
Очигава
14
Очигава
70
Шевчук
5
Тотовицкий
16
Мандзюк
16
Мандзюк
5
Тотовицкий
4
Березовчук
19
Пшеничных
19
Пшеничных
4
Березовчук
50
Болбат
15
Кулаков
15
Кулаков
50
Болбат
19
Торрес
43
Ткачук
43
Ткачук
19
Торрес
Остались в запасе
Мариуполь
Металлист
31
Иван Янаков
ЦП
14
Руслан Кисиль
ЦП
94
Сергей Приходько
ЦП
1
Евгений Гальчук
ВР
Главный тренер
Николай Павлов
81
Владимир Дишленкович
ВР
32
Олег Красноперов
ЦП
25
Сергей Давыдов
ЦФ
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Остались в запасе
31
Иван Янаков
ЦП
14
Руслан Кисиль
ЦП
94
Сергей Приходько
ЦП
1
Евгений Гальчук
ВР
Остались в запасе
81
Владимир Дишленкович
ВР
32
Олег Красноперов
ЦП
25
Сергей Давыдов
ЦФ
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Мариуполь - Металлист
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лисенчук
(Киев)
Стадион:
Метеор
Новости команд
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