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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Карпаты
Мариуполь - Карпаты: обзор матча 02 мая 2015
Мариуполь
02.05.2015, суббота, 14:00
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Карпаты
48'
С. Гринь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Карпаты
Замена
М. Илюк
️️️️
В. Чурко
90'
+2
73'
Желтая карточка
И. Худобяк
73'
Замена
Ю. Захаркив
️️️️
О. Голодюк
63'
Замена
А. Карноза
️️️️
А. Чачуа
Желтая карточка
Р. Зубков
50'
ГОЛ! 1:0!
С. Гринь
48'
38'
Замена
А. Гуцуляк
️️️️
В. Страшкевич
27'
Желтая карточка
И. Пластун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
1
Евгений Гальчук
ВР
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
93
Иван Цюпа
ЦЗ
24
Руслан Зубков
ЦП
79
Сергей Вакуленко
ЦП
21
Дмитрий Скоблов
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
50
Сергей Гринь
ПП
88
Ринар Валеев
ПП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
Главный тренер
Николай Павлов
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
32
Олег Голодюк
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
20
Муртаз Даушвили
ЦП
27
Вадим Страшкевич
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
Главный тренер
Игор Йовичевич
Мариуполь
33
Александр Чурилов
ВР
30
Богдан Суходуб
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
14
Зураб Очигава
ЦЗ
80
Александр Лучик
ЦП
45
Максим Илюк
ЦФ
16
Александр Мандзюк
ЦФ
Карпаты
1
Роман Пидкивка
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
45
Юрий Захаркив
ЦФ
10
Артур Карноза
ЦФ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
2-5-3
1
Гальчук
8
Вовкодав
93
Цюпа
79
Вакуленко
21
Скоблов
20
Матяж
70
Шевчук
88
Валеев
24
Зубков
50
Гринь
11
Чурко
4-5-1
23
Мисак
11
Мирошниченко
4
Гитченко
32
Пластун
21
Костевич
32
Голодюк
9
Кожанов
20
Даушвили
27
Страшкевич
16
Худобяк
8
Чачуа
11
Чурко
45
Илюк
45
Илюк
11
Чурко
27
Страшкевич
11
Гуцуляк
11
Гуцуляк
27
Страшкевич
32
Голодюк
45
Захаркив
45
Захаркив
32
Голодюк
8
Чачуа
10
Карноза
10
Карноза
8
Чачуа
Остались в запасе
Мариуполь
Карпаты
80
Александр Лучик
ЦП
30
Богдан Суходуб
ЦЗ
33
Александр Чурилов
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
14
Зураб Очигава
ЦЗ
16
Александр Мандзюк
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
3
Василий Кравец
ЛЗ
1
Роман Пидкивка
ВР
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Остались в запасе
80
Александр Лучик
ЦП
30
Богдан Суходуб
ЦЗ
33
Александр Чурилов
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
14
Зураб Очигава
ЦЗ
16
Александр Мандзюк
ЦФ
Остались в запасе
3
Василий Кравец
ЛЗ
1
Роман Пидкивка
ВР
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Мариуполь - Карпаты
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Арановский
(Киев)
Стадион:
Метеор
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