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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Черноморец
Мариуполь - Черноморец: обзор матча 04 августа 2014
Мариуполь
04.08.2014, понедельник, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
3 : 3
Завершен
Черноморец
8'
А. Довгий
27'
М. Сиваков (АГ)
38'
В. Чурко
15'
Р. Фомин
20'
А. Диденко
30'
А. Гай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Черноморец
Замена
В. Федотов
️️️️
С. Гринь
90'
+3
Желтая карточка
А. Путивцев
89'
Замена
С. Яворский
️️️️
А. Довгий
89'
80'
Желтая карточка
М. Сиваков
76'
Замена
К. Ковальчук
️️️️
Д. Гречишкин
67'
Желтая карточка
Д. Гречишкин
64'
Желтая карточка
А. Диденко
56'
Замена
А. Слинкин
️️️️
О. Данченко
46'
Замена
Е. Опанасенко
️️️️
Ю. Путраш
ГОЛ! 3:3!
В. Чурко
38'
Желтая карточка
С. Гринь
30'
30'
ГОЛ! 2:3!
А. Гай
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
М. Сиваков
27'
20'
ГОЛ! 1:2!
А. Диденко
15'
ГОЛ! 1:1!
Р. Фомин
Желтая карточка
А. Чижов
12'
ГОЛ! 1:0!
А. Довгий
Пас отдал
С. Гринь
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
1
Евгений Гальчук
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
13
Игорь Калинин
ЛЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
50
Сергей Гринь
ПП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
4
Тейку
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
17
Владимир Аржанов
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
19
Руслан Фомин
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Мариуполь
23
Орест Будюк
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
5
Александр Аксёнов
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
9
Андрей Оберемко
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
33
Андрей Слинкин
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
4-3-2-1
1
Гальчук
13
Калинин
91
Бутко
33
Чижов
5
Путивцев
15
Мишнев
6
Довгий
50
Гринь
5
Тотовицкий
11
Чурко
10
Кулач
4-4-2
22
Безотосный
22
Зубейко
4
Тейку
3
Сиваков
40
Путраш
94
Данченко
24
Гречишкин
19
Гай
17
Аржанов
19
Фомин
9
Диденко
6
Довгий
13
Яворский
13
Яворский
6
Довгий
50
Гринь
19
Федотов
19
Федотов
50
Гринь
40
Путраш
39
Опанасенко
39
Опанасенко
40
Путраш
24
Гречишкин
8
Ковальчук
8
Ковальчук
24
Гречишкин
94
Данченко
33
Слинкин
33
Слинкин
94
Данченко
Остались в запасе
Мариуполь
Черноморец
23
Орест Будюк
ВР
9
Андрей Оберемко
ЦП
5
Александр Аксёнов
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
70
Сергей Шевчук
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
22
Владислав Кабаев
АП
44
Евгений Паст
ВР
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
23
Орест Будюк
ВР
9
Андрей Оберемко
ЦП
5
Александр Аксёнов
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
70
Сергей Шевчук
ЦП
Остались в запасе
22
Владислав Кабаев
АП
44
Евгений Паст
ВР
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
Главный тренер
Николай Павлов
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Мариуполь - Черноморец
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Бойко
(Иванков, Киевская область)
Стадион:
Черноморец
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