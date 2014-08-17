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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Динамо К
Мариуполь - Динамо К: обзор матча 17 августа 2014
Мариуполь
17.08.2014, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
1 : 4
Завершен
Динамо К
66'
С. Яворский
6'
А. Кравец
54'
О. Гусев
58'
А. Кравец
87'
А. Кравец
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Динамо К
87'
ГОЛ! 1:4!
А. Кравец
83'
Замена
С. Сидорчук
️️️️
Ю. Бельханда
Замена
И. Калинин
️️️️
В. Федотов
82'
75'
Замена
Р. Безус
️️️️
Д. Гармаш
ГОЛ! 1:3!
С. Яворский
66'
64'
Замена
Д. Ленс
️️️️
О. Гусев
Желтая карточка
Н. Ищенко
60'
Замена
С. Яворский
️️️️
Д. Мишнев
59'
58'
ГОЛ! 0:3!
А. Кравец
Пас отдал
Е. Макаренко
Замена
А. Оберемко
️️️️
В. Чурко
56'
54'
ГОЛ! 0:2!
О. Гусев
Пас отдал
Д. Гармаш
Желтая карточка
А. Чижов
52'
Желтая карточка
Д. Таргамадзе
12'
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Кравец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
1
Евгений Гальчук
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
6
Алексей Довгий
ПЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
99
Давид Таргамадзе
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
50
Сергей Гринь
ПП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
19
Виталий Федотов
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
8
Евгений Макаренко
ЛЗ
21
Данило Силва
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
20
Олег Гусев
ПЗ
14
Бенуа Тремулинас
ЛВ
20
Юнес Бельханда
ОП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Ярмоленко
АП
37
Сергей Рыбалка
ПВ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Мариуполь
23
Орест Будюк
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
93
Иван Цюпа
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
5
Александр Аксёнов
ЦЗ
9
Андрей Оберемко
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
4-3-2-1
1
Гальчук
5
Путивцев
33
Чижов
32
Ищенко
6
Довгий
15
Мишнев
99
Таргамадзе
50
Гринь
5
Тотовицкий
11
Чурко
19
Федотов
4-1-3-2
1
Шовковский
20
Гусев
21
Данило Силва
15
Драгович
8
Макаренко
20
Бельханда
37
Рыбалка
7
Ярмоленко
14
Тремулинас
11
Кравец
19
Гармаш
11
Чурко
9
Оберемко
9
Оберемко
11
Чурко
19
Федотов
13
Калинин
13
Калинин
19
Федотов
15
Мишнев
13
Яворский
13
Яворский
15
Мишнев
19
Гармаш
90
Безус
90
Безус
19
Гармаш
20
Гусев
17
Ленс
17
Ленс
20
Гусев
20
Бельханда
8
Сидорчук
8
Сидорчук
20
Бельханда
Остались в запасе
Мариуполь
Динамо К
23
Орест Будюк
ВР
93
Иван Цюпа
ЦЗ
5
Александр Аксёнов
ЦЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
23
Александр Рыбка
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
23
Орест Будюк
ВР
93
Иван Цюпа
ЦЗ
5
Александр Аксёнов
ЦЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Мариуполь - Динамо К
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Мосейчук
(Черновцы)
Стадион:
Ильичевец
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