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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Волынь
Мариуполь - Волынь: обзор матча 26 июля 2014
Мариуполь
26.07.2014, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
1 : 2
Завершен
Волынь
6'
В. Кулач (П)
86'
Э. Бикфалви
90+2'
Р. Бабенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Волынь
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
Р. Бабенко
86'
ГОЛ! 1:1!
Э. Бикфалви
Замена
В. Федотов
️️️️
С. Гринь
85'
Замена
С. Яворский
️️️️
А. Оберемко
80'
71'
Замена
Д. Козьбан
️️️️
В. Федорчук
46'
Замена
О. Гуменюк
️️️️
Е. Бохашвили
46'
Замена
Д. Задерецкий
️️️️
Р. Мемешев
45'
Желтая карточка
Р. Мемешев
Желтая карточка
Н. Ищенко
40'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Кулач
6'
5'
Желтая карточка
С. Симинин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
1
Евгений Гальчук
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
9
Андрей Оберемко
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
50
Сергей Гринь
ПП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Волынь
13
Артем Кичак
ВР
7
Сергей Воронин
ЦЗ
3
Роман Годованый
ЦЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
8
Руслан Бабенко
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
77
Евгений Бохашвили
ЦФ
7
Редван Мемешев
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Мариуполь
23
Орест Будюк
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
31
Иван Янаков
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
Волынь
16
Сергей Литовченко
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
21
Евгений Новак
ЦЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
4-3-2-1
1
Гальчук
5
Путивцев
32
Ищенко
91
Бутко
33
Чижов
15
Мишнев
9
Оберемко
50
Гринь
5
Тотовицкий
11
Чурко
10
Кулач
4-3-1-2
13
Кичак
3
Годованый
5
Жунич
30
Симинин
7
Воронин
8
Бабенко
5
Федорчук
30
Кобахидзе
10
Бикфалви
7
Мемешев
77
Бохашвили
9
Оберемко
13
Яворский
13
Яворский
9
Оберемко
50
Гринь
19
Федотов
19
Федотов
50
Гринь
7
Мемешев
20
Задерецкий
20
Задерецкий
7
Мемешев
77
Бохашвили
30
Гуменюк
30
Гуменюк
77
Бохашвили
5
Федорчук
89
Козьбан
89
Козьбан
5
Федорчук
Остались в запасе
Мариуполь
Волынь
31
Иван Янаков
ЦП
23
Орест Будюк
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
16
Сергей Литовченко
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
21
Евгений Новак
ЦЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Остались в запасе
31
Иван Янаков
ЦП
23
Орест Будюк
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
Остались в запасе
16
Сергей Литовченко
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
21
Евгений Новак
ЦЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Мариуполь - Волынь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Скрипак
(Киев)
Стадион:
Авангард
Новости команд
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Мариуполь
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