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Саму
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Саму - статистика
Завершил карьеру
13 июля 1990 (36), Малага
#14 | Полузащитник
179 см | 73 кг
Испания
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Испания. Кубок 2018/2019
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Лига Европы 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Товарищеские матчи 2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Леванте
4
0
0
1
0
Малага
2
0
1
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Малага
0 : 1
19.05.2018
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Бетис
2 : 1
30.04.2018
Малага
Был в запасе
90'
Испания. Примера, 32 тур
Малага
1 : 2
15.04.2018
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Депортиво
3 : 2
06.04.2018
Малага
Был в запасе
73'
Испания. Примера, 30 тур
Малага
1 : 0
01.04.2018
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Малага
0 : 2
10.03.2018
Барселона
1' - 30'
30'
Испания. Примера, 27 тур
Леганес
2 : 0
03.03.2018
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Малага
0 : 1
28.02.2018
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Атлетик
2 : 1
25.02.2018
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Малага
0 : 1
10.02.2018
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
05.02.2018
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Малага
0 : 0
27.01.2018
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Барселона
3 : 0
07.01.2018
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Леванте
0 : 0
19.12.2017
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Севилья
0 : 0
15.12.2017
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Малага
0 : 0
01.12.2017
Леванте
1' - 90'
36'
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
0 : 5
25.11.2017
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Лас-Пальмас
0 : 2
19.11.2017
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
1 : 2
05.11.2017
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Эйбар
2 : 2
29.10.2017
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Леванте
1 : 1
21.10.2017
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Леванте
0 : 2
30.09.2017
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Бетис
4 : 0
25.09.2017
Леванте
57' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Леванте
3 : 0
21.09.2017
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Леванте
1 : 1
16.09.2017
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Реал
1 : 1
09.09.2017
Леванте
68' - 90'
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