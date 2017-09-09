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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Леванте
Реал - Леванте: обзор матча 09 сентября 2017
Реал
09.09.2017, суббота, 14:00
Испания. Примера, 3 тур
1 : 1
Завершен
Леванте
36'
Л. Васкес
12'
Иви
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Леванте
Красная карточка
Марсело
89'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Л. Васкес
72'
68'
Замена
Саму
️️️️
Иви
Желтая карточка
Д. Карвахаль
66'
Замена
Иско
️️️️
М. Льоренте
62'
60'
Желтая карточка
Э. Боатенг
55'
Замена
Э. Боатенг
️️️️
А. Алегрия
Желтая карточка
С. Рамос
54'
47'
Желтая карточка
А. Алегрия
45'
Желтая карточка
Ж. Лерма
ГОЛ! 1:1!
Л. Васкес
36'
Замена
Г. Бэйл
️️️️
К. Бензема
28'
20'
Замена
П. Лопес
️️️️
И. Лопес
12'
ГОЛ! 0:1!
Иви
Пас отдал
И. Лопес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кико Касилья
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Леванте
1
Рауль Фернандес
ВР
25
Тоньо
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
2
Иван Лопес
ЦЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
23
Джейсон
ПВ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
11
Иви
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Реал
13
Люка Зидан
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
Леванте
13
Ойер
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Саму
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
10
Энис Барди
АП
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Касилья
12
Марсело
93
Рамос
6
Начо
19
Эрнандес
14
Карвахаль
14
Льоренте
8
Кроос
10
Асенсио
17
Васкес
9
Бензема
4-2-1-2
1
Фернандес
21
Поштиго
5
Чема
2
Лопес
44
Пьер
8
Лерма
20
Кампанья
23
Джейсон
11
Иви
15
Алегрия
17
Васкес
8
Ковачич
8
Ковачич
17
Васкес
14
Льоренте
22
Иско
22
Иско
14
Льоренте
9
Бензема
18
Бэйл
18
Бэйл
9
Бензема
2
Лопес
19
Лопес
19
Лопес
2
Лопес
11
Иви
14
Саму
14
Саму
11
Иви
15
Алегрия
9
Боатенг
9
Боатенг
15
Алегрия
Остались в запасе
Реал
Леванте
13
Люка Зидан
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
Главный тренер
Зинедин Зидан
10
Энис Барди
АП
13
Ойер
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
16
Саша Лукич
ЦП
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
13
Люка Зидан
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
Остались в запасе
10
Энис Барди
АП
13
Ойер
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
16
Саша Лукич
ЦП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Реал - Леванте
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Бернабеу
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