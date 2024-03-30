Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кристоф Крамер - статистика

Завершил карьеру
19 февраля 1991 (35), Золинген
#23 | Полузащитник
189 см | 82 кг
Германия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Боруссия М
14
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 27 тур
Боруссия М
0 : 3
30.03.2024
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Хайденхайм
1 : 1
16.03.2024
Боруссия М
Был в запасе
22'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Боруссия М
3 : 3
09.03.2024
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Майнц
1 : 1
02.03.2024
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия М
5 : 2
24.02.2024
Бохум
82' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия М
0 : 0
10.02.2024
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Бавария
3 : 1
03.02.2024
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Байер
0 : 0
27.01.2024
Боруссия М
79' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Боруссия М
1 : 2
21.01.2024
Аугсбург
46' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Боруссия М
3 : 1
14.01.2024
Штутгарт
90' - 90'
90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Айнтрахт
2 : 1
20.12.2023
Боруссия М
77' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Боруссия М
2 : 2
15.12.2023
Вердер
81' - 90'
90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Унион
3 : 1
09.12.2023
Боруссия М
1' - 59'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Боруссия М
2 : 1
02.12.2023
Хоффенхайм
68' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия Д
4 : 2
25.11.2023
Боруссия М
82' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия М
4 : 0
10.11.2023
Вольфсбург
77' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Фрайбург
3 : 3
04.11.2023
Боруссия М
81' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия М
2 : 1
28.10.2023
Хайденхайм
77' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Кельн
3 : 1
22.10.2023
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Бохум
1 : 3
30.09.2023
Боруссия М
72' - 90'
81'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия М
0 : 1
23.09.2023
РБ Лейпциг
79' - 90'
Главные новости
Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
01:50
Слуцкий раскрыл фразу, которую чаще всего слышит от людей на улице
01:40
Генич назвал игроков, делающих результат в «Зените»
01:20
Селюк объяснил, почему взял бы Дзюбу в «Спартак»
01:10
Талалаев определил лучшего защитника в новом сезоне РПЛ
01:00
Беллингем и Ромеро обменялись оскорблениями в мадридском дерби
00:52
Титов вернулся к тренерской работе после 7-летней паузы
00:37
ВидеоМесси показал форму на прощальный матч за сборную Аргентины
00:30
Беленов объяснил, почему отклонил предложение «Спартака» в 2023 году
Вчера, 23:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+