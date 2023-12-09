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Бундеслига 2026/2027
Унион - Боруссия М
Унион - Боруссия М: обзор матча 09 декабря 2023
Унион
09.12.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
3 : 1
Завершен
Боруссия М
24'
К. Фолланд (П)
50'
Б. Холлербах
75'
М. Кауфманн
77'
А. Плеа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион - Боруссия М
Замена
П. Эккель
️️️️
Р. Госенс
84'
77'
ГОЛ! 3:1!
А. Плеа
Пас отдал
Ф. Онора
ГОЛ! 3:0!
М. Кауфманн
75'
Замена
М. Кауфманн
️️️️
К. Беренс
74'
Замена
Б. Ааронсон
️️️️
К. Фолланд
74'
70'
Замена
П. Херрманн
️️️️
Л. Нец
70'
Замена
Ф. Нойхаус
️️️️
Р. Райц
70'
Замена
М. Фридрих
️️️️
Д. Скалли
Замена
А. Шафер
️️️️
Б. Холлербах
61'
59'
Замена
Н. Н'Гуму
️️️️
К. Крамер
ГОЛ! 2:0!
Б. Холлербах
50'
47'
Желтая карточка
А. Плеа
33'
Желтая карточка
Ю. Вайгль
Желтая карточка
Й. Юранович
29'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Фолланд
24'
3'
Желтая карточка
Д. Скалли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
21
Джером Руссийон
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
91
Кевин Беренс
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
21
Рокко Райц
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Унион
1
Александер Шволов
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
13
Андраш Шафер
ЦП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
Боруссия М
23
Ян Ольшовски
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
45
Simon Walde
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
21
Ивандро Санчес
АП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
3-3-1-3
1
Реннов
8
Госенс
31
Кнохе
2
Лейте
21
Руссийон
8
Хедира
18
Юранович
19
Хаберер
17
Холлербах
31
Фолланд
91
Беренс
4-2-1-1-2
1
Николас
29
Скалли
30
Эльведи
8
Вебер
25
Нец
5
Вайгль
23
Крамер
21
Райц
9
Онора
14
Плеа
70
Чванчара
8
Госенс
6
Эккель
6
Эккель
8
Госенс
17
Холлербах
13
Шафер
13
Шафер
17
Холлербах
31
Фолланд
11
Ааронсон
11
Ааронсон
31
Фолланд
91
Беренс
29
Кауфманн
29
Кауфманн
91
Беренс
29
Скалли
5
Фридрих
5
Фридрих
29
Скалли
21
Райц
10
Нойхаус
10
Нойхаус
21
Райц
23
Крамер
11
Н'Гуму
11
Н'Гуму
23
Крамер
25
Нец
7
Херрманн
7
Херрманн
25
Нец
Остались в запасе
Унион
Боруссия М
1
Александер Шволов
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
Главный тренер
Ненад Бьелица
23
Ян Ольшовски
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
45
Simon Walde
ЦЗ
21
Ивандро Санчес
АП
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
Остались в запасе
23
Ян Ольшовски
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
45
Simon Walde
ЦЗ
21
Ивандро Санчес
АП
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Унион - Боруссия М
1
3
Всего ударов по воротам
5
3
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
3
Нарушения
6
4
Офсайды
2
1
Количество передач
195
225
Сейвы
0
1
Точность передач %
74
75
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
4
1
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
1.17
0.25
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Петерсен
(Штутгарт)
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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