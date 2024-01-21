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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Аугсбург
Боруссия М - Аугсбург: обзор матча 21 января 2024
Боруссия М
21.01.2024, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Аугсбург
26'
Джордан
47'
Ф. Тиц
51'
А. Энгелс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия М - Аугсбург
83'
Замена
А. Майер
️️️️
Р. Варгас
83'
Замена
Д. Бельо
️️️️
Ф. Тиц
80'
Желтая карточка
К. Якич
73'
Замена
М. Педерсен
️️️️
А. Энгелс
Замена
С. Ляйнер
️️️️
Л. Нец
71'
Замена
Ф. Нойхаус
️️️️
К. Коне
71'
Желтая карточка
Л. Нец
67'
Замена
Н. Н'Гуму
️️️️
Р. Хак
67'
60'
Замена
К. Якич
️️️️
Ф. Йенсен
51'
ГОЛ! 1:2!
А. Энгелс
Пас отдал
Э. Демирович
47'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Тиц
Пас отдал
К. Мбабу
Замена
К. Крамер
️️️️
Р. Райц
46'
41'
Желтая карточка
Э. Реджбечай
ГОЛ! 1:0!
Джордан
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
21
Рокко Райц
ЦП
17
Куадио Коне
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
14
Алассан Плеа
(К)
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
57
Иаго
ЛЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
7
Арне Энгелс
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
9
Филлип Тиц
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Боруссия М
23
Ян Ольшовски
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
6
Патрик Пфайффер
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
10
Арне Майер
ОП
18
Тим Брайтхаупт
ОП
10
Мерт Кемюр
ЦП
9
Дион Бельо
ЦФ
4-2-2-2
1
Николас
25
Нец
5
Фридрих
30
Эльведи
29
Скалли
21
Райц
17
Коне
25
Хак
9
Онора
9
Джордан
14
Плеа
4-2-2-2
1
Дамен
43
Мбабу
14
Гаувелеув
2
Удуохай
57
Иаго
7
Энгелс
37
Реджбечай
97
Йенсен
11
Варгас
9
Демирович
9
Тиц
25
Нец
22
Ляйнер
22
Ляйнер
25
Нец
21
Райц
23
Крамер
23
Крамер
21
Райц
17
Коне
10
Нойхаус
10
Нойхаус
17
Коне
25
Хак
11
Н'Гуму
11
Н'Гуму
25
Хак
7
Энгелс
22
Педерсен
22
Педерсен
7
Энгелс
97
Йенсен
18
Якич
18
Якич
97
Йенсен
11
Варгас
10
Майер
10
Майер
11
Варгас
9
Тиц
9
Бельо
9
Бельо
9
Тиц
Остались в запасе
Боруссия М
Аугсбург
23
Ян Ольшовски
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
40
Томаш Коубек
ВР
6
Патрик Пфайффер
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
18
Тим Брайтхаупт
ОП
10
Мерт Кемюр
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
23
Ян Ольшовски
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
6
Патрик Пфайффер
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
18
Тим Брайтхаупт
ОП
10
Мерт Кемюр
ЦП
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Боруссия М - Аугсбург
1
2
Всего ударов по воротам
18
15
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
7
Нарушения
10
20
Офсайды
2
1
Количество передач
505
402
Сейвы
5
3
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
13
9
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
2.11
1.41
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Петерсен
(Штутгарт)
Стадион:
Боруссия-Парк
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