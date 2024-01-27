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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Боруссия М
Байер - Боруссия М: обзор матча 27 января 2024
Байер
27.01.2024, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Боруссия М
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Байер - Боруссия М
Замена
А. Гложек
️️️️
Й. Хофманн
84'
81'
Желтая карточка
Ю. Вайгль
79'
Замена
S. Fukuda
️️️️
Ф. Нойхаус
79'
Замена
К. Крамер
️️️️
К. Коне
79'
Замена
Н. Н'Гуму
️️️️
Джордан
Желтая карточка
Й. Станишич
74'
70'
Замена
С. Ляйнер
️️️️
Ф. Онора
Замена
Н. Телла
️️️️
Н. Амири
68'
Желтая карточка
П. Шик
66'
62'
Замена
Р. Райц
️️️️
Р. Хак
Желтая карточка
Г. Джака
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
32
Матей Коварж
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
10
Надим Амири
ЦП
8
Роберт Андрих
(К)
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
5
Юлиан Вайгль
(К)
ОП
17
Куадио Коне
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
6
Reno Münz
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
15
Густаво Пуэрта
ЦП
38
Ken Izekor
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
40
Франсис Оньека
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Боруссия М
23
Ян Ольшовски
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
21
Рокко Райц
ЦП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
13
Shio Fukuda
ЦФ
4-1-2-2-1
32
Коварж
22
Гримальдо
44
Станишич
5
Хинкапе
30
Фримпонг
34
Джака
10
Амири
8
Андрих
7
Вирц
7
Хофманн
14
Шик
4-1-2-2-1
1
Николас
29
Скалли
30
Эльведи
5
Фридрих
25
Нец
5
Вайгль
17
Коне
10
Нойхаус
9
Онора
25
Хак
9
Джордан
10
Амири
23
Телла
23
Телла
10
Амири
7
Хофманн
10
Гложек
10
Гложек
7
Хофманн
9
Онора
22
Ляйнер
22
Ляйнер
9
Онора
17
Коне
23
Крамер
23
Крамер
17
Коне
25
Хак
21
Райц
21
Райц
25
Хак
9
Джордан
11
Н'Гуму
11
Н'Гуму
9
Джордан
10
Нойхаус
13
13
10
Нойхаус
Остались в запасе
Байер
Боруссия М
1
Лукаш Градецки
ВР
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
6
Reno Münz
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
15
Густаво Пуэрта
ЦП
38
Ken Izekor
ЦП
40
Франсис Оньека
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
23
Ян Ольшовски
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
1
Лукаш Градецки
ВР
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
6
Reno Münz
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
15
Густаво Пуэрта
ЦП
38
Ken Izekor
ЦП
40
Франсис Оньека
ЦФ
Остались в запасе
23
Ян Ольшовски
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Байер - Боруссия М
3
1
Всего ударов по воротам
28
4
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
8
2
Нарушения
15
6
Офсайды
1
2
Количество передач
948
325
Сейвы
3
9
Точность передач %
92
76
Удары мимо ворот
10
0
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
16
3
Удары из-за пределов штрафной
12
1
xG (ожидаемые голы)
2.68
0.27
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
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0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Бай-Арена
Посещаемость:
30210 из 30210 зрителей (100%)
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