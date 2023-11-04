Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Боруссия М
Фрайбург - Боруссия М: обзор матча 04 ноября 2023
Фрайбург
04.11.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
3 : 3
Завершен
Боруссия М
7'
Л. Хелер
70'
Н. Вайсхаупт
90+6'
В. Грифо (П)
25'
Джордан
29'
А. Плеа
39'
Ю. Вайгль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрайбург - Боруссия М
ГОЛ с пенальти! 3:3!
В. Грифо
90'
+6
90'
+1
Желтая карточка
Ю. Вайгль
81'
Замена
К. Крамер
️️️️
Ф. Онора
80'
Замена
Ф. Чародиа
️️️️
Л. Нец
79'
Желтая карточка
Л. Нец
71'
Замена
М. Фридрих
️️️️
Н. Н'Гуму
71'
Замена
Т. Чванчара
️️️️
А. Плеа
ГОЛ! 2:3!
Н. Вайсхаупт
Пас отдал
Л. Хелер
70'
Замена
Н. Вайсхаупт
️️️️
Р. Доан
59'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
М. Рехль
59'
Желтая карточка
М. Гинтер
50'
Замена
Ж. Макенго
️️️️
Л. Кюблер
46'
43'
Замена
Р. Хак
️️️️
Джордан
39'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Ю. Вайгль
Желтая карточка
Ф. Линхарт
37'
29'
ГОЛ! 1:2!
А. Плеа
Пас отдал
Ю. Вайгль
25'
ГОЛ! 1:1!
Джордан
Пас отдал
Л. Нец
ГОЛ! 1:0!
Л. Хелер
Пас отдал
М. Рехль
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
(К)
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
(К)
ОП
21
Рокко Райц
ЦП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
9
Франк Онора
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
14
Янник Кайтель
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Боруссия М
23
Ян Ольшовски
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
25
Робин Хак
ЛВ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Атуболу
28
Гинтер
3
Линхарт
17
Кюблер
27
Хефлер
8
Эггештайн
34
Рехль
32
Грифо
20
Доан
25
Сильдийя
9
Хелер
4-1-1-2-2
1
Николас
29
Скалли
30
Эльведи
8
Вебер
25
Нец
5
Вайгль
21
Райц
9
Онора
11
Н'Гуму
9
Джордан
14
Плеа
17
Кюблер
33
Макенго
33
Макенго
17
Кюблер
20
Доан
7
Вайсхаупт
7
Вайсхаупт
20
Доан
34
Рехль
11
Грегоритч
11
Грегоритч
34
Рехль
25
Нец
2
Чародиа
2
Чародиа
25
Нец
11
Н'Гуму
5
Фридрих
5
Фридрих
11
Н'Гуму
9
Онора
23
Крамер
23
Крамер
9
Онора
9
Джордан
25
Хак
25
Хак
9
Джордан
14
Плеа
70
Чванчара
70
Чванчара
14
Плеа
Остались в запасе
Фрайбург
Боруссия М
21
Флориан Мюллер
ВР
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
23
Ян Ольшовски
ВР
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Остались в запасе
23
Ян Ольшовски
ВР
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Фрайбург - Боруссия М
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Felix Brych, Germany
Стадион:
Европа-Парк
Новости команд
Все
Фрайбург
Боруссия М
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:25
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:25
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+