Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бохум - Боруссия М
Бохум - Боруссия М: обзор матча 30 сентября 2023
Бохум
30.09.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
1 : 3
Завершен
Боруссия М
68'
А. Лосилла
27'
Ф. Нойхаус
37'
А. Плеа
45+3'
А. Плеа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бохум - Боруссия М
90'
+10
Желтая карточка
Т. Чванчара
89'
Замена
Т. Янчке
️️️️
Р. Райц
81'
Желтая карточка
К. Крамер
72'
Замена
Д. Скалли
️️️️
А. Плеа
72'
Замена
К. Крамер
️️️️
Ф. Нойхаус
ГОЛ! 1:3!
А. Лосилла
Пас отдал
Л. Дашнер
68'
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
Т. Асано
68'
64'
Замена
М. Фридрих
️️️️
Н. Эльведи
64'
Замена
Т. Чванчара
️️️️
Джордан
Желтая карточка
Бернардо
52'
Замена
Л. Дашнер
️️️️
К. Штегер
46'
Замена
Ф. Ферстер
️️️️
М. Виттек
46'
Замена
К. Гамбоа
️️️️
Ф. Пасслак
46'
45'
+3
ГОЛ! 0:3!
А. Плеа
Пас отдал
Джордан
45'
+1
Желтая карточка
К. Итакура
37'
ГОЛ! 0:2!
А. Плеа
Пас отдал
М. Вебер
27'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Нойхаус
Пас отдал
А. Плеа
Замена
К. Антви-Адджей
️️️️
М. Беро
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
8
Антони Лосилла
ОП
22
Матуш Беро
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
29
Такума Асано
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
21
Рокко Райц
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
9
Джордан
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Бохум
23
Никлас Тиде
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
10
Филипп Ферстер
АП
10
Лукас Дашнер
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Боруссия М
23
Ян Ольшовски
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
23
Кристоф Крамер
ОП
17
Куадио Коне
ЦП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Риман
15
Машович
18
Ордец
13
Бернардо
32
Виттек
8
Лосилла
25
Пасслак
22
Беро
7
Штегер
29
Асано
33
Хофманн
4-1-2-1-2
1
Николас
6
Итакура
8
Вебер
30
Эльведи
25
Нец
5
Вайгль
21
Райц
10
Нойхаус
9
Онора
14
Плеа
9
Джордан
25
Пасслак
2
Гамбоа
2
Гамбоа
25
Пасслак
32
Виттек
10
Ферстер
10
Ферстер
32
Виттек
7
Штегер
10
Дашнер
10
Дашнер
7
Штегер
22
Беро
18
Антви-Адджей
18
Антви-Адджей
22
Беро
29
Асано
9
Пасьенса
9
Пасьенса
29
Асано
30
Эльведи
5
Фридрих
5
Фридрих
30
Эльведи
21
Райц
24
Янчке
24
Янчке
21
Райц
14
Плеа
29
Скалли
29
Скалли
14
Плеа
10
Нойхаус
23
Крамер
23
Крамер
10
Нойхаус
9
Джордан
70
Чванчара
70
Чванчара
9
Джордан
Остались в запасе
Бохум
Боруссия М
23
Никлас Тиде
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
Главный тренер
Томас Летш
23
Ян Ольшовски
ВР
17
Куадио Коне
ЦП
25
Робин Хак
ЛВ
11
Натан Н'Гуму
ПВ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
23
Никлас Тиде
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
Остались в запасе
23
Ян Ольшовски
ВР
17
Куадио Коне
ЦП
25
Робин Хак
ЛВ
11
Натан Н'Гуму
ПВ
Главный тренер
Томас Летш
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Бохум - Боруссия М
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Новости команд
Все
Бохум
Боруссия М
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:25
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Бохум» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Кубок Германии: шансы Бохума и Майнца на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Бохум»: прогноз и ставки на матч 28 октября 2025 с коэффициентом 1.88
2025.10.27 09:18
Украинский футболист проиграл суд «Динамо»
2025.09.17 18:48
Прогноз на точный счет матча «Санкт-Паули» – «Бохум»: Бундеслига, 17 мая 2025
2025.05.16 10:12
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:25
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+