Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Хайденхайм
Боруссия М - Хайденхайм: обзор матча 28 октября 2023
Боруссия М
28.10.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Хайденхайм
4'
А. Плеа
51'
Й. Ференбах (АГ)
38'
Э. Динкчи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия М - Хайденхайм
Замена
Т. Чванчара
️️️️
Джордан
87'
Замена
Ф. Чародиа
️️️️
Р. Райц
86'
85'
Замена
Ш. Шиммер
️️️️
Л. Мэлони
77'
Желтая карточка
М. Пьеринджер
Замена
К. Крамер
️️️️
А. Плеа
77'
Замена
П. Херрманн
️️️️
Ф. Онора
75'
Замена
Р. Хак
️️️️
Н. Н'Гуму
75'
70'
Замена
Д. Томалья
️️️️
Н. Тайеркауф
70'
Замена
М. Пьеринджер
️️️️
Я. Бесте
61'
Желтая карточка
Ф. Пик
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Й. Ференбах
51'
46'
Замена
Ф. Пик
️️️️
А. Бек
46'
Замена
М. Буш
️️️️
О. Траоре
45'
+2
Желтая карточка
Э. Динкчи
38'
ГОЛ! 1:1!
Э. Динкчи
ГОЛ! 1:0!
А. Плеа
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
(К)
ОП
21
Рокко Райц
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
11
Натан Н'Гуму
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Хайденхайм
22
Кевин Мюллер
ВР
6
Патрик Майнка
ЦЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
23
Омар Траоре
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
21
Адриан Бек
ЦФ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
30
Норман Тайеркауф
ЦФ
19
Йонас Ференбах
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Боруссия М
23
Ян Ольшовски
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
25
Робин Хак
ЛВ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Хайденхайм
22
Витус Эйхер
ВР
20
Флориан Пик
ЦП
2
Марнон Буш
ЦФ
23
Бенедикт Гимбер
ЦФ
3
Ян Шеппнер
ЦФ
8
Кевин Сесса
ЦФ
7
Денис Томалья
ЦФ
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
30
Штефан Шиммер
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Николас
25
Нец
30
Эльведи
8
Вебер
29
Скалли
5
Вайгль
21
Райц
9
Онора
11
Н'Гуму
9
Джордан
14
Плеа
4-1-5
22
Мюллер
4
Зирслебен
23
Траоре
15
Мэлони
6
Майнка
19
Бесте
11
Кляйнденст
19
Ференбах
30
Тайеркауф
18
Динкчи
21
Бек
21
Райц
2
Чародиа
2
Чародиа
21
Райц
14
Плеа
23
Крамер
23
Крамер
14
Плеа
11
Н'Гуму
25
Хак
25
Хак
11
Н'Гуму
9
Онора
7
Херрманн
7
Херрманн
9
Онора
9
Джордан
70
Чванчара
70
Чванчара
9
Джордан
21
Бек
20
Пик
20
Пик
21
Бек
23
Траоре
2
Буш
2
Буш
23
Траоре
30
Тайеркауф
7
Томалья
7
Томалья
30
Тайеркауф
19
Бесте
18
Пьеринджер
18
Пьеринджер
19
Бесте
15
Мэлони
30
Шиммер
30
Шиммер
15
Мэлони
Остались в запасе
Боруссия М
Хайденхайм
23
Ян Ольшовски
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
22
Витус Эйхер
ВР
23
Бенедикт Гимбер
ЦФ
3
Ян Шеппнер
ЦФ
8
Кевин Сесса
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Остались в запасе
23
Ян Ольшовски
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Остались в запасе
22
Витус Эйхер
ВР
23
Бенедикт Гимбер
ЦФ
3
Ян Шеппнер
ЦФ
8
Кевин Сесса
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Франк Шмидт
Статистика матча Боруссия М - Хайденхайм
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
- : -
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Боруссия-Парк
Новости команд
Все
Боруссия М
Хайденхайм
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:25
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:25
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Экс-чемпион Германии может вылететь из Бундеслиги
18 мая
3
«Хайденхайм» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
«Хайденхайм» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 16 мая 2026 с коэффициентом 1.90
15 мая
«Кельн» – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Кельн» – «Хайденхайм»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.70
9 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+