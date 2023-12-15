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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Вердер
Боруссия М - Вердер: обзор матча 15 декабря 2023
Боруссия М
15.12.2023, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
2 : 2
Завершен
Вердер
45'
Р. Райц
49'
Р. Райц
7'
Р. Борре
76'
М. Дукщ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия М - Вердер
Желтая карточка
К. Крамер
90'
+4
90'
+4
Замена
Д. Ковнацки
️️️️
Р. Борре
Замена
И. Санчес
️️️️
А. Плеа
90'
Замена
Ф. Нойхаус
️️️️
К. Коне
87'
86'
Замена
Ф. Агу
️️️️
О. Деман
Замена
Н. Н'Гуму
️️️️
Р. Хак
81'
Замена
К. Крамер
️️️️
Р. Райц
81'
76'
ГОЛ! 2:2!
М. Дукщ
68'
Замена
С. Линен
️️️️
Л. Биттенкурт
Желтая карточка
Ю. Вайгль
66'
51'
Желтая карточка
Р. Шмид
ГОЛ! 2:1!
Р. Райц
Пас отдал
Р. Хак
49'
45'
+5
Желтая карточка
М. Вайзер
Желтая карточка
Ф. Онора
45'
+5
ГОЛ! 1:1!
Р. Райц
Пас отдал
Р. Хак
45'
Желтая карточка
М. Вебер
34'
7'
ГОЛ! 0:1!
Р. Борре
Пас отдал
Р. Шмид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
5
Юлиан Вайгль
(К)
ОП
21
Рокко Райц
ЦП
17
Куадио Коне
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
2
Оливье Деман
ЛВ
6
Йенс Стаге
ЦП
10
Романо Шмид
АП
32
Леонардо Биттенкурт
(К)
АП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Боруссия М
23
Ян Ольшовски
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
21
Ивандро Санчес
АП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
40
Кимо Реккер
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
44
Сенне Линен
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
11
Джастин Нджинма
ПВ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Николас
25
Нец
30
Эльведи
8
Вебер
29
Скалли
5
Вайгль
21
Райц
17
Коне
25
Хак
9
Онора
14
Плеа
4-1-3-2
16
Цеттерер
8
Вайзер
4
Штарк
5
Юнг
13
Велькович
6
Стаге
10
Шмид
32
Биттенкурт
2
Деман
33
Дукщ
19
Борре
21
Райц
23
Крамер
23
Крамер
21
Райц
17
Коне
10
Нойхаус
10
Нойхаус
17
Коне
14
Плеа
21
Санчес
21
Санчес
14
Плеа
25
Хак
11
Н'Гуму
11
Н'Гуму
25
Хак
2
Деман
27
Агу
27
Агу
2
Деман
32
Биттенкурт
44
Линен
44
Линен
32
Биттенкурт
19
Борре
9
Ковнацки
9
Ковнацки
19
Борре
Остались в запасе
Боруссия М
Вердер
23
Ян Ольшовски
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
1
Иржи Павленка
ВР
40
Кимо Реккер
ЦЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
8
Наби Кейта
ЦП
11
Джастин Нджинма
ПВ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
23
Ян Ольшовски
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Остались в запасе
1
Иржи Павленка
ВР
40
Кимо Реккер
ЦЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
8
Наби Кейта
ЦП
11
Джастин Нджинма
ПВ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча Боруссия М - Вердер
4
2
Всего ударов по воротам
8
5
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
4
5
Офсайды
2
0
Количество передач
256
231
Сейвы
3
1
Точность передач %
88
83
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
0.41
0.7
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Боруссия-Парк
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