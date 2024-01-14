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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Штутгарт
Боруссия М - Штутгарт: обзор матча 14 января 2024
Боруссия М
14.01.2024, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
3 : 1
Завершен
Штутгарт
1'
Р. Хак
19'
Р. Хак
90+1'
Джордан
56'
Й. Вагноман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия М - Штутгарт
Желтая карточка
К. Крамер
90'
+5
Замена
К. Крамер
️️️️
К. Коне
90'
+3
Замена
Ф. Нойхаус
️️️️
Р. Хак
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
Джордан
90'
+1
84'
Желтая карточка
Л. Раймунд
83'
Желтая карточка
Э. Мийо
82'
Замена
Л. Раймунд
️️️️
А. Каразор
Замена
Н. Н'Гуму
️️️️
Ф. Онора
75'
Желтая карточка
Н. Эльведи
70'
Замена
Джордан
️️️️
А. Плеа
66'
56'
ГОЛ! 2:1!
Й. Вагноман
Пас отдал
Д. Левелинг
46'
Замена
А. Руо
️️️️
М. Миттельштадт
46'
Замена
Д. Левелинг
️️️️
П. Штенцель
45'
+3
Желтая карточка
М. Миттельштадт
Желтая карточка
Ю. Вайгль
35'
ГОЛ! 2:0!
Р. Хак
Пас отдал
А. Плеа
19'
ГОЛ! 1:0!
Р. Хак
Пас отдал
Р. Райц
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
5
Юлиан Вайгль
(К)
ОП
17
Куадио Коне
ЦП
21
Рокко Райц
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
(К)
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Боруссия М
23
Ян Ольшовски
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Джордан
ЦФ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
49
Moussa Cissé
ЦЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
11
Рауль Паула
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
17
Лука Раймунд
ПВ
17
Йован Милошевич
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Николас
25
Нец
30
Эльведи
5
Фридрих
29
Скалли
5
Вайгль
17
Коне
21
Райц
25
Хак
9
Онора
14
Плеа
3-3-1-1-1
1
Нюбель
16
Каразор
23
Загаду
3
Антон
15
Штенцель
6
Штиллер
7
Миттельштадт
20
Мийо
10
Фюрих
26
Ундав
17
Коне
23
Крамер
23
Крамер
17
Коне
25
Хак
10
Нойхаус
10
Нойхаус
25
Хак
9
Онора
11
Н'Гуму
11
Н'Гуму
9
Онора
14
Плеа
9
Джордан
9
Джордан
14
Плеа
7
Миттельштадт
24
Руо
24
Руо
7
Миттельштадт
16
Каразор
17
Раймунд
17
Раймунд
16
Каразор
15
Штенцель
18
Левелинг
18
Левелинг
15
Штенцель
Остались в запасе
Боруссия М
Штутгарт
23
Ян Ольшовски
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
1
Фабиан Бредлов
ВР
49
Moussa Cissé
ЦЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
11
Рауль Паула
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
17
Йован Милошевич
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
23
Ян Ольшовски
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
49
Moussa Cissé
ЦЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
11
Рауль Паула
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
17
Йован Милошевич
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Боруссия М - Штутгарт
3
3
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
0
3
Нарушения
7
11
Офсайды
4
0
Количество передач
342
855
Сейвы
1
1
Точность передач %
73
88
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
0
9
xG (ожидаемые голы)
1.86
0.9
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Харм Осмерс
(Ганновер)
Стадион:
Боруссия-Парк
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