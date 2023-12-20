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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Боруссия М
Айнтрахт - Боруссия М: обзор матча 20 декабря 2023
Айнтрахт
20.12.2023, среда, 22:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Боруссия М
90+2'
А. Бута
90+7'
Р. Кох
27'
М. Вебер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Боруссия М
ГОЛ! 2:1!
Р. Кох
90'
+7
90'
+6
Желтая карточка
М. Николас
ГОЛ! 1:1!
А. Бута
Пас отдал
Н. Нкунку
90'
+2
90'
Замена
Ф. Чародиа
️️️️
Ф. Онора
90'
Замена
М. Фридрих
️️️️
Н. Н'Гуму
88'
Вторая желтая
М. Вебер
Замена
А. Бута
️️️️
Тута
83'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
А. Кнауфф
83'
79'
Желтая карточка
Д. Скалли
Замена
Н. Нкунку
️️️️
Ф. Макс
78'
Замена
Д. Нганкам
️️️️
М. Гетце
77'
77'
Замена
Т. Чванчара
️️️️
А. Плеа
77'
Замена
К. Крамер
️️️️
Р. Райц
Желтая карточка
В. Пачо
71'
69'
Желтая карточка
М. Вебер
63'
Замена
Н. Н'Гуму
️️️️
Р. Хак
Замена
Х. Ларссон
️️️️
Э. Эбимбе
60'
49'
Желтая карточка
К. Коне
35'
Желтая карточка
Н. Эльведи
27'
ГОЛ! 0:1!
М. Вебер
Пас отдал
Ф. Онора
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
(К)
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Тута
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
6
Эйе Скири
ОП
8
Фарез Шаиби
ЦП
27
Марио Гетце
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
5
Юлиан Вайгль
(К)
ОП
21
Рокко Райц
ЦП
17
Куадио Коне
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
2
Элиас Баум
ПЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
15
Хуго Ларссон
ЦП
24
Джессик Нганкам
ЦФ
Боруссия М
23
Ян Ольшовски
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
45
Simon Walde
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Трапп
30
Макс
4
Кох
51
Пачо
3
Тута
6
Скири
8
Шаиби
29
Эбимбе
27
Гетце
7
Кнауфф
22
Мармуш
4-1-2-2-1
1
Николас
29
Скалли
30
Эльведи
8
Вебер
25
Нец
5
Вайгль
21
Райц
17
Коне
9
Онора
25
Хак
14
Плеа
30
Макс
27
Нкунку
27
Нкунку
30
Макс
3
Тута
20
Бута
20
Бута
3
Тута
29
Эбимбе
15
Ларссон
15
Ларссон
29
Эбимбе
7
Кнауфф
10
Хеуге
10
Хеуге
7
Кнауфф
27
Гетце
24
Нганкам
24
Нганкам
27
Гетце
Н'Гуму
5
Фридрих
5
Фридрих
Н'Гуму
9
Онора
2
Чародиа
2
Чародиа
9
Онора
21
Райц
23
Крамер
23
Крамер
21
Райц
25
Хак
11
Н'Гуму
11
Н'Гуму
25
Хак
14
Плеа
70
Чванчара
70
Чванчара
14
Плеа
Остались в запасе
Айнтрахт
Боруссия М
1
Йенс Граль
ВР
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
2
Элиас Баум
ПЗ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
23
Ян Ольшовски
ВР
45
Simon Walde
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
2
Элиас Баум
ПЗ
Остались в запасе
23
Ян Ольшовски
ВР
45
Simon Walde
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Айнтрахт - Боруссия М
1
1
5
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
8
2
Нарушения
11
14
Офсайды
1
2
Количество передач
618
375
Сейвы
1
4
Точность передач %
83
78
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.42
0.34
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Бадштюбнер
(Виндсбах)
Стадион:
Дойче банк Парк
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