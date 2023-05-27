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Карим Рекик
Статистика
Карим Рекик - статистика
Завершил карьеру
2 декабря 1994 (31)
#4 | Защитник
184 см
Нидерланды | Марокко
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Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Примера 2022/2023
Лига Европы 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Лига Европы 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
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Германия. Бундеслига 2019/2020
Германия. Кубок 2019/2020
Германия. Бундеслига 2018/2019
Германия. Кубок 2018/2019
Германия. Бундеслига 2017/2018
Германия. Кубок 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Франция. Лига 1 2015/2016
Голландия. Эредивизие 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Голландия. Эредивизие 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Севилья
16
1
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 37 тур
Севилья
1 : 2
27.05.2023
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Эльче
1 : 1
24.05.2023
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Севилья
0 : 0
21.05.2023
Бетис
1' - 90'
45'
Испания. Примера, 34 тур
Вальядолид
0 : 3
14.05.2023
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Севилья
3 : 2
04.05.2023
Эспаньол
1' - 90'
29'
Испания. Примера, 32 тур
Севилья
0 : 2
01.05.2023
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Атлетик
0 : 1
27.04.2023
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Севилья
2 : 1
23.04.2023
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Валенсия
0 : 2
16.04.2023
Севилья
1' - 68'
Испания. Примера, 28 тур
Севилья
2 : 2
07.04.2023
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Барселона
3 : 0
05.02.2023
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Севилья
3 : 0
28.01.2023
Эльче
1' - 62'
Испания. Примера, 18 тур
Севилья
1 : 0
21.01.2023
Кадис
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Жирона
2 : 1
14.01.2023
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Севилья
1 : 2
09.11.2022
Реал Сосьедад
1' - 46'
Испания. Примера, 13 тур
Бетис
1 : 1
06.11.2022
Севилья
1' - 90'
82'
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 1
29.10.2022
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Севилья
0 : 2
01.10.2022
Атлетико
1' - 28'
Испания. Примера, 6 тур
Вильярреал
1 : 1
18.09.2022
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Эспаньол
2 : 3
10.09.2022
Севилья
67' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Альмерия
2 : 1
27.08.2022
Севилья
1' - 58'
15'
Испания. Примера, 2 тур
Севилья
1 : 1
19.08.2022
Вальядолид
1' - 90'
86'
Испания. Примера, 1 тур
Осасуна
2 : 1
12.08.2022
Севилья
1' - 90'
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