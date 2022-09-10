Карим Рекик - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Карим
|Фамилия
|Рекик
|Команда
|Севилья
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 декабря 1994 (28 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Карим
|Фамилия
|Рекик
|Команда
|Севилья
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 декабря 1994 (28 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Севилья
|10
|1
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.02.2023
|1' -90'
|Барселона (Барселона)
|3:0
|Севилья (Севилья)
|28.01.2023
|1' -62'
|Севилья (Севилья)
|3:0
|Эльче (Эльче)
|21.01.2023
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Кадис (Кадис)
|14.01.2023
|Был в запасе
|Жирона (Жирона)
|2:1
|Севилья (Севилья)
|09.11.2022
|1' -46'
|Севилья (Севилья)
|1:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|06.11.2022
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|82'
|29.10.2022
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|0:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|01.10.2022
|1' -28'
|Севилья (Севилья)
|0:2
|Атлетико (Мадрид)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|10.09.2022
|67' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|2:3
|Севилья (Севилья)
|27.08.2022
|1' -58'
|Альмерия (Альмерия)
|2:1
|Севилья (Севилья)
|15'
|19.08.2022
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|86'
|12.08.2022
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|2:1
|Севилья (Севилья)