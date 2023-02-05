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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Севилья
Барселона - Севилья: обзор матча 05 февраля 2023
Барселона
05.02.2023, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 20 тур
3 : 0
Завершен
Севилья
58'
Ж. Альба
70'
Гави
79'
Рафинья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - Севилья
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Рафинья
84'
83'
Замена
Фернандо
️️️️
П. Гуйе
Замена
А. Бальде
️️️️
Ж. Альба
83'
Замена
М. Алонсо
️️️️
Р. Араухо
80'
Замена
А. Фати
️️️️
Гави
80'
ГОЛ! 3:0!
Рафинья
Пас отдал
Ж. Альба
79'
75'
Желтая карточка
Х. Хордан
ГОЛ! 2:0!
Гави
Пас отдал
Рафинья
70'
65'
Замена
Л. Окампос
️️️️
М. Акунья
ГОЛ! 1:0!
Ж. Альба
Пас отдал
Ф. Кессье
58'
46'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Ю. Эн-Несири
46'
Замена
Б. Хиль
️️️️
О. Торрес
45'
+1
Желтая карточка
И. Ракитич
Замена
Ф. Кессье
️️️️
С. Бускетс
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Педри
ЦП
6
Гави
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
18
Пап Гуйе
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
47
Анхель Аларкон
ЛВ
31
Ансу Фати
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
8
Карлос Альварес
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
4-1-3-1-1
1
тер Стеген
18
Альба
33
Араухо
15
Кристенсен
23
Кунде
5
Бускетс
8
Педри
6
Гави
21
де Йонг
11
Рафинья
9
Левандовски
4-1-4-1
37
Буну
29
Монтиэль
5
Баде
4
Рекик
21
Акунья
18
Гуйе
8
Гудель
8
Торрес
19
Хордан
11
Ракитич
21
Эн-Несири
18
Альба
3
Бальде
3
Бальде
18
Альба
33
Араухо
3
Алонсо
3
Алонсо
33
Араухо
5
Бускетс
19
Кессье
19
Кессье
5
Бускетс
6
Гави
31
Фати
31
Фати
6
Гави
11
Рафинья
14
Торрес
14
Торрес
11
Рафинья
18
Гуйе
5
Фернандо
5
Фернандо
18
Гуйе
8
Торрес
17
Хиль
17
Хиль
8
Торрес
21
Акунья
7
Окампос
7
Окампос
21
Акунья
21
Эн-Несири
9
Ламела
9
Ламела
21
Эн-Несири
Остались в запасе
Барселона
Севилья
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
47
Анхель Аларкон
ЛВ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
13
Марко Дмитрович
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
8
Карлос Альварес
ЦП
10
Сусо
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
47
Анхель Аларкон
ЛВ
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
8
Карлос Альварес
ЦП
10
Сусо
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Барселона - Севилья
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
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