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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Кадис
Севилья - Кадис: обзор матча 21 января 2023
Севилья
21.01.2023, суббота, 23:00
Испания. Примера, 18 тур
1 : 0
Завершен
Кадис
89'
И. Ракитич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Севилья - Кадис
90'
Замена
А. Негредо
️️️️
Р. Алькарас
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Ракитич
89'
87'
Вторая желтая
И. Альехо
83'
Желтая карточка
И. Альехо
81'
Замена
С. Арсамендия
️️️️
Р. Собрино
Замена
Сусо
️️️️
О. Торрес
79'
Замена
Р. Мир
️️️️
Ю. Эн-Несири
79'
Замена
Г. Монтиэль
️️️️
Фернандо
74'
Замена
Л. Окампос
️️️️
Э. Ламела
74'
70'
Замена
И. Альехо
️️️️
Т. Бонгонда
70'
Замена
И. Диарра
️️️️
Б. Окампо
45'
Желтая карточка
Р. Собрино
34'
Желтая карточка
Л. Эспино
Желтая карточка
Э. Ламела
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
15
Момо Мбайе
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
17
Брайан Окампо
ЛВ
4
Рубен Алькарас
ЦП
8
Алекс
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
11
Энтони Лосано
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Севилья
13
Матиас Арболь
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
14
Ману Буэно
ЦП
8
Карлос Альварес
ЦП
19
Начо Кинтана
АП
10
Сусо
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Кадис
13
Виктор Азнар
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
4
Карлос Гарсия
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
5
Иуба Диарра
ЦП
28
Альваро Бастида
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
20
Альваро Хименес
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
3-1-4-1-1
37
Буну
4
Рекик
5
Баде
16
Навас
5
Фернандо
19
Хордан
8
Торрес
8
Гудель
11
Ракитич
9
Ламела
21
Эн-Несири
4-1-3-2
23
Ледесма
20
Карселен
23
Эрнандес
15
Мбайе
18
Эспино
4
Алькарас
10
Бонгонда
8
Алекс
17
Окампо
19
Собрино
11
Лосано
5
Фернандо
29
Монтиэль
29
Монтиэль
5
Фернандо
9
Ламела
7
Окампос
7
Окампос
9
Ламела
8
Торрес
10
Сусо
10
Сусо
8
Торрес
21
Эн-Несири
17
Мир
17
Мир
21
Эн-Несири
19
Собрино
15
Арсамендия
15
Арсамендия
19
Собрино
17
Окампо
5
Диарра
5
Диарра
17
Окампо
10
Бонгонда
14
Альехо
14
Альехо
10
Бонгонда
4
Алькарас
21
Негредо
21
Негредо
4
Алькарас
Остались в запасе
Севилья
Кадис
13
Матиас Арболь
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
14
Ману Буэно
ЦП
8
Карлос Альварес
ЦП
19
Начо Кинтана
АП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
13
Виктор Азнар
ВР
4
Карлос Гарсия
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
28
Альваро Бастида
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
13
Матиас Арболь
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
14
Ману Буэно
ЦП
8
Карлос Альварес
ЦП
19
Начо Кинтана
АП
Остались в запасе
13
Виктор Азнар
ВР
4
Карлос Гарсия
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
28
Альваро Бастида
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Севилья - Кадис
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
Стадион:
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