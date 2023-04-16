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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Севилья
Валенсия - Севилья: обзор матча 16 апреля 2023
Валенсия
16.04.2023, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 29 тур
0 : 2
Завершен
Севилья
55'
Л. Баде
75'
Сусо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валенсия - Севилья
90'
+3
Желтая карточка
Н. Гудель
90'
+2
Замена
Р. Мир
️️️️
Ю. Эн-Несири
90'
+1
Замена
Э. Ламела
️️️️
Б. Хиль
Желтая карточка
У. Дуро
85'
Красная карточка
И. Мориба
84'
81'
Желтая карточка
Г. Монтиэль
Замена
М. Андре
️️️️
А. Алмейда
80'
76'
Замена
Маркао
️️️️
Сусо
75'
ГОЛ! 0:2!
Сусо
Пас отдал
Г. Монтиэль
Замена
У. Дуро
️️️️
Э. Кавани
69'
Замена
Х. Васкес
️️️️
А. Латорре
69'
68'
Замена
Г. Монтиэль
️️️️
К. Рекик
68'
Замена
И. Ракитич
️️️️
Х. Хордан
Замена
С. Лино
️️️️
Ю. Муса
59'
55'
ГОЛ! 0:1!
Л. Баде
51'
Желтая карточка
Х. Хордан
41'
Желтая карточка
Л. Окампос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
8
Андре Алмейда
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
80
Юнус Муса
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
17
Брайан Хиль
ЛВ
5
Фернандо
ОП
8
Неманья Гудель
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
10
Сусо
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
8
Хави Гуэрра
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
Севилья
13
Матиас Арболь
ВР
37
Яссин Буну
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
17
Хесус Корона
ПВ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
3-2-2-2-1
25
Мамардашвили
3
Латорре
39
Озкаджар
4
Дьякаби
14
Гайя
20
Фулкье
8
Алмейда
6
Мориба
70
Кастильехо
80
Муса
10
Кавани
3-1-2-3-1
13
Дмитрович
16
Навас
5
Баде
4
Рекик
5
Фернандо
8
Гудель
19
Хордан
10
Сусо
7
Окампос
17
Хиль
21
Эн-Несири
3
Латорре
21
Васкес
21
Васкес
3
Латорре
80
Муса
16
Лино
16
Лино
80
Муса
10
Кавани
9
Дуро
9
Дуро
10
Кавани
8
Алмейда
10
Андре
10
Андре
8
Алмейда
10
Сусо
23
Маркао
23
Маркао
10
Сусо
4
Рекик
29
Монтиэль
29
Монтиэль
4
Рекик
19
Хордан
11
Ракитич
11
Ракитич
19
Хордан
17
Хиль
9
Ламела
9
Ламела
17
Хиль
21
Эн-Несири
17
Мир
17
Мир
21
Эн-Несири
Остались в запасе
Валенсия
Севилья
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
8
Хави Гуэрра
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
Главный тренер
Рубен Бараха
13
Матиас Арболь
ВР
37
Яссин Буну
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
8
Хави Гуэрра
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
Остались в запасе
13
Матиас Арболь
ВР
37
Яссин Буну
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Валенсия - Севилья
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
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